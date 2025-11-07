全台已有7處市場恢復拍賣

▲農業部說明，全國20處肉品市場已有7處市場開始拍賣交易。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

[NOWnews今日新聞] 非洲豬瘟禁運禁宰後，農業部宣布活豬於6日中午12時後可運送、7日0時起恢復豬隻拍賣、屠宰及運送。而根據農業部統計，截至今（7）日上午11時45分止，全國20處肉品市場已經有7處市場開始拍賣交易，也按照議定頭數秩序出豬，目前拍賣區間約是每公斤96至106元間，毛豬拍賣價格仍平穩。

農業部也說，價格仍要到最後拍賣結束為主，但會繼續觀察、每週都會進行觀察，也需要看整體波段，並每週檢討。

另外，主計總處也於昨日公布10月消費者物價指數（CPI），上漲1.48%，其中豬肉上漲9.07%。但因為限制期限短，冷凍、冷藏豬肉庫存充足，再加上期間國人需求減少，並非大幅度推升豬肉價格主因。

主計總處專門委員曹志弘先前受訪時說明，當國內市場溫體豬供給減少，當國人需求並沒有出現變化時，將會推升冷藏、冷凍豬肉價格；但目前並沒有發生這樣的狀況。他解釋，溫體豬10月23日就禁止宰殺、拍賣，但主計總處仍有調查國內冷凍、冷藏豬肉價格，並未發現有大規模波動。加上冷凍、冷藏庫存量可以達到1個月，因此市場並未出現斷貨狀況，所以持續價格相對穩定。

雲林肉品市場方面也認為價格仍算平穩，鬆了一口氣。

