全台市區首例 新營圓環標線導入多車道螺旋設計理念

新營圓環標線改造完成後，車輛與行人使用情形。（交通局提供）

記者翁聖權／新營報導

新營圓環標線優化改造工程十二月十九日宣告完成，交通局長王銘德強調，新營圓環導入多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）設計理念，是全台市區首例，可減少車與車及車與人碰撞風險，讓市民看見台南的進步。

王銘德說，新營圓環位處地方多條主要道路匯聚節點，聯繫新營火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區。周邊有銀行、商辦及商家等，屬地區重要地標。地方反映人行道未完整串連、車輛進出秩序混亂、路肩過寬誤認車道、路邊停車及違停等不友善交通問題，常被反映最容易發生事故地點，因此決定重新優化交通動線。

新營圓環標線優化改造工程已宣告完成。（交通局提供）

為有助於推動新營圓環改造凝聚共識，改造期間除先將設計藍圖公開外，標線施工過程中，交通局與新營區公所持續不斷與當地市民、民意代表及里長等充分溝通說明，以提升行車安全為前提之下，符合用路人需求為改造宗旨，才取得共識與支持。其改造重點不僅繪設標線型人行道串聯周邊實體人行道，並於車輛進出圓環處提供庇護空間，讓行人可以更安全的在圓環的周邊步行。

新營圓環內路肩採附設裙環（Apron）設計，引導小車在車道空間行駛，也可讓大車壓駛，車道配置螺旋線形，搭配指向線，引導車流由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流。

另外，緊鄰新營圓環的中正路段兩側設有兩座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車等公車服務路線，透過圓環標線優化改造，重新調整道路標線，除新闢人行空間，同時畫設公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。