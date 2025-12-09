全台年嗑9.3億份！泡麵排行榜揭曉 進口前10韓國佔9名

【記者莊偉祺／台北報導】台灣人愛吃泡麵，統計去年就嗑9.3億份！家樂福公布泡麵排行榜，冠軍年銷售達9900萬，國產前10名中包含統一肉燥麵、來一客等，而進口榜光韓國泡麵就佔9名，日本泡麵不見上榜！

根據 WINA 世界方便麵協會最新統計，2024年全球泡麵總需求持續攀升，台灣整體市場突破9.3億份，較去年同期再成長約3%。家樂福最新公布「2025年度國產與進口泡麵排行榜」（1～11月），今年國產泡麵市場依舊由「3大國民經典」穩坐年度前3名，前10名銷售額介於9900萬～2380萬元之間，而前3名更維持長年屹立不搖「十年不敗神話」，展現消費者對經典口味的超高忠誠度。

2025年度國產泡麵排行榜

✭No.1 統一肉燥麵（包/85g）銷售額9900萬元（5入/78元/包）

✭No.2 來一客鮮蝦魚板（杯/63g）銷售額8600萬元（3入/64元/組）

✭No.3 滿漢大餐蔥燒牛肉（包/ 187g）銷售額5000萬元（3入/134元/包）

✭No.4 科學麵原味（包/40g）

✭No.5 維力炸醬麵（包/90g）

✭No.6 台酒花雕雞麵（包/200g）

✭No.7 味味A排骨雞湯麵（袋/90g）

✭No.8 統一辣味蔥燒牛肉（袋/90g）

✭No.9 來一客辛辣香菇（杯/69g）

✭No.10 統一鮮蝦麵（包/83g）

家樂福指出，今年度進口泡麵銷售榜單，則出現了驚人的改變！韓系品牌不僅連霸蟬聯熱銷王座，更在前10名排行榜拿下「9」個席位了！

2025年度進口泡麵排行榜

✭No.1 農心辛拉麵超值包（120g×5）銷售額5500萬元

✭No.2 農心爽口海鮮烏龍麵超值包（120g×5）銷售額1550萬元（5入/特價180元/包）

✭No.3 營多珍饌印尼極品炒麵（80g）銷售額 1200萬元（5入/特價69元/包）

✭No.4農心安城湯麵超值包（125g×5）

✭No.5韓式小雞麵雞汁味（30gx24）

✭No.6韓式小雞麵香辣味（28gx24）

✭No.7不倒翁起司拉麵（袋）111g

✭No.8 農心安城湯麵（包）125g

✭No.9農心辛拉麵辣白醬超值包

✭No.10農心辛辣白菜風味拉麵超值包（120g x5）

國產泡麵貨架。家樂福提供

其中，第一名的「農心辛辣拉麵超值包」，日前宣布由韓國人氣女團「aespa」成為首位「辛拉麵全球大使」，最近在數位平台放送的宣傳廣告，讓這波辛潮流席捲全球！家樂福也限量開賣5入裝1萬4400包，目前於全台量販店、線上購物搶先開賣超值包聯名款促銷179元，封面印有aespa成員合照，每包皆有「aespa」成員karina、winter、Giselle、Ningning個人獨立照還有隨機成員照+1張小卡片。

韓國女團「aespa」農心辛辣拉麵超值包。家樂福提供

