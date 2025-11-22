全台強力掃毒駕！毒品唾液快篩上路 3分鐘就可檢出7大類常見毒品
全台近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，成為打擊毒駕的新工具。警政署目前共採購1萬2545劑，將依照各地派出所勤務量進行分配。該試劑能在3至6分鐘內檢出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2、苯二氮平類、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7大類常見毒品，大幅提升執法效率。
北投臨檢查出通緝犯 唾液快篩揪毒駕
北市警方日前在北投石牌路周邊執行臨檢時，攔查一名林姓機車騎士，透過唾液快篩確認其吸毒後駕車，進一步查出他還是通緝犯。警方表示，過去臨檢若僅靠肉眼，無法在第一時間認定是否毒駕，而唾液快篩能即時判定，不再需要再等事後驗尿。
桃園首日查獲4 起毒駕
此外，桃園市昨（21）日一天內共查獲4起毒駕案件。桃園區一名趙姓騎士邊騎車邊滑手機、車身搖晃，經檢測發現吸食安非他命；龜山警方則在交通稽查中查獲楊姓駕駛持有毒品，快篩呈依托咪酯陽性。
中壢警分局晚間則配合「雷霆除暴」擴大臨檢，動員99名警力在轄內多處設立路檢點，並前往 KTV、酒店、旅館等 23處特種行業場所盤查。查扣13顆俗稱「喪屍菸彈」、K他命及彩虹菸等多項毒品。
警：毒駕危害等同酒駕 未來查獲數恐現高峰
中壢警分局長林鼎泰強調，近年新興毒品氾濫、喪屍菸彈查獲量持續攀升，毒駕危害與酒駕同樣嚴重。
警方表示，隨著唾液快篩工具普及，未來毒駕查獲件數預料將出現高峰，將持續強化路檢、臨檢與治安熱區盤查，防堵毒駕上路。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
毒駕執法新制開跑 警政署統計至今查獲10件毒駕
為有效打擊吸食毒品後駕車案件，警政署研議已久的「毒品唾液快篩試劑檢測」執法策略，經會同交通部增訂相關法規後，昨天正式全面上路執法，經統計，至今天中午，全國各警察機關透過唾液毒品快篩檢測，共查獲10件快篩檢測陽性毒駕案，當中以台北市3件、均呈安非他命陽性最多。自由時報 ・ 1 天前
新式唾液毒品快篩上路 北市警擴大臨檢！逮3毒蟲當場扣車扣照
【記者江孟謙／台北報導】新型唾液毒品快篩檢測於11月20日上路，警方執法首日自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，提供初篩試劑讓同仁用於勤務中，能迅速、準確、高效率判斷駕駛人有無毒駕情事，並依試劑呈陽性反應結果，當場開立罰單、車輛移置保管、吊扣其駕駛執照，總計查獲毒駕案件3件，均呈安非他命陽性。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕
毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行自由時報 ・ 13 小時前
桃警引進「唾液毒品快篩」查毒駕 首日逮4件
桃園市政府警察局配合警政署防制毒駕政策，引進「唾液毒品快篩」加強查緝，昨首日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，共查獲4起毒駕案件，其中趙姓機車騎士晚上吸毒外出，於晚上10點在桃園區朝陽街與安樂街口，不僅騎機滑手機、行車還搖擺不定，檢測後查出施用安非他命；另龜山警方上午7點於龜山區萬壽路一自由時報 ・ 12 小時前
「喪屍」太多怎抓？ 警：唾液快篩提高預防性
「毒品唾液快篩試劑」目前共採購12545劑，分局收到後會依各派出所的繁重程度，再來分配數量，全台各警所也開始大執法。警方要抓毒駕除了毒品線報外，大多也要靠路口臨檢，對於近期喪屍煙彈查獲量翻倍，有員警說，過去受限工具跟法律，毒駕難抓也難查，現在有即時性的試劑，相信能提升毒駕的預防性。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
桃園騎士滑手機、行車不穩遭警方盤查 毒品唾液快篩呈陽性
桃園市警察局為防制發生毒駕肇事造成死傷案件，引進「毒品唾液快篩」加強查緝，並依據交通部11月19日公布修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，將唾液篩檢、拒測等程序納入警方執法程序，昨(21)日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，立即查獲毒駕案件4件。 警察局表示，為桃園電子報 ・ 13 小時前
