全台強力掃毒駕！毒品唾液快篩上路 3分鐘就可檢出7大類常見毒品

全台近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，成為打擊毒駕的新工具。（警方提供）

全台近期全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，成為打擊毒駕的新工具。警政署目前共採購1萬2545劑，將依照各地派出所勤務量進行分配。該試劑能在3至6分鐘內檢出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2、苯二氮平類、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7大類常見毒品，大幅提升執法效率。

北投臨檢查出通緝犯 唾液快篩揪毒駕

北市警方日前在北投石牌路周邊執行臨檢時，攔查一名林姓機車騎士，透過唾液快篩確認其吸毒後駕車，進一步查出他還是通緝犯。警方表示，過去臨檢若僅靠肉眼，無法在第一時間認定是否毒駕，而唾液快篩能即時判定，不再需要再等事後驗尿。

桃園首日查獲4 起毒駕

此外，桃園市昨（21）日一天內共查獲4起毒駕案件。桃園區一名趙姓騎士邊騎車邊滑手機、車身搖晃，經檢測發現吸食安非他命；龜山警方則在交通稽查中查獲楊姓駕駛持有毒品，快篩呈依托咪酯陽性。

中壢警分局晚間則配合「雷霆除暴」擴大臨檢，動員99名警力在轄內多處設立路檢點，並前往 KTV、酒店、旅館等 23處特種行業場所盤查。查扣13顆俗稱「喪屍菸彈」、K他命及彩虹菸等多項毒品。

警：毒駕危害等同酒駕 未來查獲數恐現高峰

中壢警分局長林鼎泰強調，近年新興毒品氾濫、喪屍菸彈查獲量持續攀升，毒駕危害與酒駕同樣嚴重。

警方表示，隨著唾液快篩工具普及，未來毒駕查獲件數預料將出現高峰，將持續強化路檢、臨檢與治安熱區盤查，防堵毒駕上路。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

