全台強震驚魂！深夜睡覺發生地震怎麼辦？消防署五招自保降風險

記者彭光偉／台北報導

台灣27日晚間11點多發生芮氏規模7強震，全台有感，有不少人早已入睡卻被強震搖醒。深夜地震引發恐慌，不少人想起921大地震，當時就是發生在凌晨1點多，許多人入睡來不及逃造成重大傷亡，消防署稍早提醒民眾睡前可做好防震準備，一旦發生地震，第一時間就能緊急應變。

消防署在社群平台提出防災小寶典，睡覺時發生地震，這樣做最安全，包括：第一時間先保護自己、遠離危險物品、鞋子、手電筒放床邊、等搖晃停止再行動、保持冷靜，避免餘震受傷。

消防署在防災指南裡面也提醒，如果地震當下躺在床上，不要急著離開，可以轉身臉部朝下趴著，縮起雙腳，並且用枕頭保護自己的頭部、頸部，直到搖晃停止。

消防署提醒民眾睡前做好防震準備，就能在第一時間降低傷害（圖／消防署）

