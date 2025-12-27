全台強震！氣象署：0403之後最大 恐有規模6餘震

台灣東部外海27日發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署於23時57分給出最新說明。（圖／東森新聞）





台灣東部外海27日發生芮氏規模7.0地震，中央氣象署於23時57分給出最新說明。

詳細地震報告

根據中央氣象署詳細地震報告，27日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部外海，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0。

最新說明

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，這波地震全台有感，中台灣以北都達到4級，南部有3級，也針對全台各縣市推送國家級警報。

陳達毅表示，這起地震的主要成因，跟菲律賓海板塊、歐亞板塊碰撞有關，由於規模達7.0，對台灣造成的影響非常廣泛，這與地震深度也有關，最長搖晃時間在4級的花蓮，有21秒。

陳達毅接著指出，今年8月27日在震央附近也有發生規模6.1、深度達108公里的地震，與27日十分相像。

再來，陳達毅表示，這起地震規模7.0，是繼921（規模7.3）、0403花蓮地震（規模7.2）後，第三起規模超過7.0的地震，未來要注意餘震發展的趨勢，有可能有規模5.5至6餘震發生。