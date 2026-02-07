全台心臟疾病風險上升，支架置放後再接受繞道手術的警示

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

心臟疾病在台灣已成為第二大死因，每年奪走大約2.3萬條生命，而且近來有年輕化的趨勢。林口長庚醫院心臟團隊最新研究顯示，曾經接受過冠狀動脈支架置放的病人在進行冠狀動脈繞道手術後，術後30天內的死亡風險顯著提升，且長期再血管重建的機率也明顯增加。

就有一名50歲糖尿病男性因冠狀動脈複雜阻塞，接受了五支藥物塗層支架的放置，術後一年病況惡化，最終需進行繞道手術；他的主刀醫生指出，先前的支架治療不僅增加了後續手術的風險，也讓病人承擔了高額的自費醫療費用。

研究背景與發現

長庚心臟團隊的這項研究已於2022年9月發表在《胸腔心臟血管外科雜誌》，研究團隊回溯分析了超過3.2萬名接受多條血管冠狀動脈繞道手術的病人。其中約3000人曾於術前接受支架置放。研究結果顯示，曾放置支架的病人在繞道手術後30天內的死亡率為7.2%，高於未放置支架者的5.0%。此外，追蹤長達13年後，這些病人再次接受支架或手術的風險也顯著增加（14.4% vs 10.0%）。

研究還指出，支架放置的次數與數量愈多，未來再次血管重建的風險就會愈高，尤其是接受過兩次及以上支架置放的病人，風險更為顯著。

醫病共享決策的重要性

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯教授強調，這項研究突顯了每一次的治療策略選擇對冠狀動脈疾病病人長期預後的影響；醫療團隊應該透過醫病共享決策，針對每位病人量身打造最適合的治療策略，才能確保長期追蹤的必要性。

而且根據臨床試驗顯示，對於嚴重狹窄或多條冠狀動脈阻塞的病人而言，繞道手術仍能提供較佳的長期存活率。林口長庚胸腔及心臟血管外科鄭羽廷助理教授補充說明，初始治療策略的選擇對病人的預後非常重要。

展望未來，研究團隊希望這些發現能夠納入臨床治療指引，推廣至全國，幫助冠狀動脈疾病病人獲得最佳的治療選擇，提升長期健康效果。

記者李政純

