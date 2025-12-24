全台急凍下探10度、高山有望降雪 冷氣團最冷時間點曝光

冷空氣今（25）日南下，全台氣溫顯著轉冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，此波冷氣團強度恐挑戰「強烈大陸冷氣團」等級，預估最冷時段將落在週五（26日）晚間至週六（27日）清晨，平地最低溫恐探10度，高山地區則有降雪機率。

中央氣象署指出，今日受大陸冷氣團南下影響，北台灣及宜蘭白天高溫僅16至20度，中南部與台東約20至24度。入夜後降溫更明顯，中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，空曠地區氣溫可能再低1至2度。

離島部分，澎湖氣溫約16至20度；金門及馬祖有短暫雨，金門低溫約13度，馬祖則下探11度，感受相當寒冷。

高山降雪機率增

降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢。由於水氣與低溫配合，中部及東部3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上山區，均有結冰、下霰或降雪的機率。

週五晚最凍 挑戰強烈冷氣團

氣象粉專天氣風險分析，本波冷平流強勢，台北測站預報已達13度的大陸冷氣團標準，甚至有機會升級為強烈大陸冷氣團。預計週五晚間至週六清晨是這波冷空氣最強時刻，屆時各地夜間低溫普遍落在11至14度，空曠及近山區更可能出現10至12度的低溫。中南部因輻射冷卻影響，日夜溫差劇烈。

針對後續天氣變化，氣象粉專指出，週五全台持續受冷氣團籠罩，北部及東北部整天濕冷，高溫僅15至17度，外出需帶雨具。週六起冷氣團減弱為東北季風，水氣稍減，北部高溫略回升至20度，但早晚依舊寒冷。週日（28日）轉為高壓迴流偏東風環境，西半部轉為舒適，但迎風面的北部與東部仍多雲有雨，氣溫回升幅度有限。