全台急凍影響至周六 竹苗恐現5度以下極端低溫

強烈大陸冷氣團今起南下，氣溫下降，清晨最低溫出現在台南楠西8度，氣象署估，本周三到周六受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，早晚氣溫均偏低，日夜溫差也較大，西半部、宜蘭、花蓮、台東氣溫可能偏低，有機會出現5度以下極端低溫，其中以竹苗地區較可能出現。

氣象署預報員李孟軒表示，今日北部、東半部雲量偏多，水氣逐漸減少，屬於陰天到多雲天氣，偶有零星雨；中南部雨量偏少，天氣較晴朗，今日清晨輻射冷卻作用效應影響，部分地區氣溫比北部還低，最低溫出現在台南楠西8度、連江東引9度、高雄衫林9.1度。

氣象署估，本周三到周六受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，早晚氣溫均偏低，日夜溫差也較大。（圖／氣象署）

針對未來一周溫度，李孟軒表示，北部今日白天氣溫15度，其他各地高溫20度以下，僅高雄、屏東及台東稍高，今日晚間以後氣溫越來越低，至明日清晨，預估東北部低溫10至12度，其他地區14度，空曠地區及近山區有機會10度以下。

他指出，這波強烈大陸冷氣團影響至本周四，北部白天高溫約15度，其他地區約20度，入夜後明顯偏冷。本周五至六冷氣團逐漸減弱，但輻射冷卻效應明顯，早晚氣溫偏低，可能出現局部10度以下氣溫。日夜溫差部分，在周四以前是中南部偏大，周五至六則是西半部偏大。

李孟軒表示，本周六晚上至周日另一波東北季風影響，但強度偏弱，影響時間僅1天，北部高溫在周日稍降，低溫上升，下周一季風減弱，白天高溫回升。

至於未來一周降雨趨勢，他表示，今日起水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有零星降雨，明天之後放晴，各地多雲到晴，周三到周六白天雲量偏少，基隆北海岸、東半部有零星降雨。周六晚上後另一波東北季風增強，水氣增多，東半部、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨。

李孟軒提醒，周三至周六輻射冷卻效應出現區域偏廣，西半部、宜蘭、花蓮、台東氣溫可能偏低，有機會出現5度以下低溫，其中較容易出現5度以下以竹苗地區為主，中南部偏山區內陸可能出現接近上一波差不多的氣溫。

