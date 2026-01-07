全台急凍恐跌破10度 專家揭密警：大量冷空氣逼台！

生活中心／江姿儀報導



受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，連日低溫讓不少民眾「凍未條」，氣象署也針對多地發出低溫特報。根據氣象署預報，明（8日）冷氣團持續發威，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。對此，前氣象局局長鄭明典今（7日）發文，曬出「高空噴射氣流」逼台的畫面，示警「大量北方冷空氣靠近台灣，台灣就容易受到冷空氣的影響！」。





全台急凍恐跌破10度原因曝光 專家揭「噴射氣流飆速」警：大量冷空氣逼台！

今（7日）、明（8日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台感受極為寒冷。（圖／翻攝自中央氣象署官網、中央氣象署臉書）

強烈大陸冷氣團來襲，再加上「輻射冷卻」作用，今（7日）各地明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生。鄭明典今（7日）在臉書發文，PO出氣流圖，只見台灣北方出現高空噴射氣流，橫掃台灣上空，他還幽默直呼「不只噴射機，現在到美國有順風的噴射氣流，可以縮短飛行時間！」。

鄭明典曬出「高空噴射氣流」橫掃台灣上空的畫面,示警「大量北方冷空氣靠近台灣」。(圖／翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典曬出「高空噴射氣流」橫掃台灣上空的畫面，示警「大量北方冷空氣靠近台灣」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典進一步解釋，逼近台灣的噴射氣流「風速很強」，時速飆破250公里「比我們的高鐵還快」；此現象發生時，代表噴射氣流下方冷暖空氣差異大，與台灣近日持續偏冷有關。鄭明典指出，因「熱帶空氣溫度通常變化不大」，所以「高空噴射氣流」逼近台灣時，表示有大量北方冷空氣接近，「台灣就容易受到冷空氣的影響！」。





