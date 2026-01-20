全台急凍濕冷體感加劇！氣象署發低溫特報 最冷時段曝

強烈大陸冷氣團持續影響，因水氣偏多體感溫度會較冷，周三晚起至周五清晨是影響最劇烈之時段。（示意圖／東森新聞）





全台急凍！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，強烈大陸冷氣團持續影響，因水氣偏多體感溫度會較冷，周三晚起至周五清晨是影響最劇烈之時段，預計要到周末冷氣團才會減弱。

氣象署預報

中央氣象署表示，明（21）日至周五受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，預計要到周末冷氣團才會減弱，這幾天北部、東部有機會下雨，迎風面呈現濕冷天氣，水氣也須等到周末才會減少。

低溫特報

中央氣象署今日16時34分針對7縣市發布低溫特報，「新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣」為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，「苗栗縣、金門縣」為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

7縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

體感溫度更冷

氣象粉專「氣象報馬仔」發文表示，因水氣偏多環境下，濕冷體感加劇，體感溫度將比實際溫度數值來得更低，今晚至明晨為降雨較明顯時段，周二及周三新北沿海、基宜地區及北部山區局部地區有較大雨勢，周三晚起至周五清晨將是這一波強冷空氣影響最為劇烈之時段。

氣象粉專提醒，中南部地區日夜溫差偏大，清晨體感寒冷，不要因白天偏暖而忽略夜間低溫，早出晚歸及清晨外出的朋友，務必適時添加衣物；另對長輩及心血管疾病患者具有較高健康風險，清晨低溫時段盡量避免外出，並加強保暖措施。

