全台急凍降溫！台北跌破14度 鄭明典提醒：實實在在的冷氣團

受到大陸冷氣團影響，這兩日北部氣溫低於14度，各地感受寒冷。（圖／鄭明典臉書）

受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，多地陷入濕冷天氣。根據中央氣象署資料顯示，北台灣氣溫自昨晚起一路下探，今晨新北石碇區更測得10.1度的全台最低溫。前中央氣象局局長鄭明典也在社群媒體上示警，直言這波冷氣團「實實在在」，提醒民眾提高警覺、勿掉以輕心。

鄭明典指出，台北地區持續維持在14度以下，足以說明此次冷氣團的強度不容小覷，「這是概念上實在的大陸冷氣團強度！」他進一步提醒，當台北都已明顯感受到低溫時，其他地區的體感溫度勢必更為劇烈，呼籲民眾加強保暖措施。

中央氣象署今晨發布低溫特報，新北與宜蘭列入「非常寒冷」的橙色燈號，顯示當地整天氣溫恐維持在10度上下。桃園、新竹、苗栗及金門則屬於「寒冷」等級的黃色燈號警戒區域。

氣象署指出，這波冷空氣最冷時段出現在昨夜至今日清晨。北部與宜蘭氣溫約在12至14度間，南部及花東地區則略高，約落在14至16度左右，開闊地區溫度可能進一步下探。白天方面，北部與宜蘭地區高溫落在16至18度之間，濕冷感明顯；中南部則稍暖，高溫約在21至23度。

至於降雨狀況，氣象署表示北部、東半部、恆春半島以及中南部山區皆有局部雨勢。特別是基隆北海岸、宜蘭與大台北山區降雨機率偏高，平地亦可能有零星降雨，外出務必攜帶雨具。

