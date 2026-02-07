全台急凍「下探6度」、12縣市發低溫特報 下周再迎冷空氣

寒流持續發威，今（8）日白天西半部及宜蘭地區，低溫下探8至11度，花東約12至14度，局部地區可能降到10度以下，包括台中以北、宜蘭、花蓮、外島地區等共12縣市發布低溫特報。明（9）日雖然冷空氣減弱，白天氣溫逐漸回升，但夜晚清晨仍會出現局部低溫，日夜溫差大須留意保暖，至於下一波冷空氣預計將在下週三（11日）南下。

北東仍有零星降雨 高山地區有望降雪

降雨方面，今清晨基隆北海岸、大台北及宜蘭山區有局部降雨，仍不排除較大雨勢。上午過後，北部及宜蘭仍有零星短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有局部降雨，新竹以南平地則轉為多雲到晴。

今晚至明晨南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，高山路段恐出現結冰、濕滑等情形，行車及登山活動需特別注意安全。

週一起逐漸回溫 早晚仍偏冷

根據氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」預報，今日夜晚至週一清晨在輻射冷卻影響下，中北部空曠地區低溫恐降至6至8度，台北低溫有機會逼近10度寒流門檻。週一冷空氣減弱，白天氣溫逐步回升，北部高溫可回到15至17度，中南部約18至22度，但夜晚清晨仍有局部低溫現象，日夜溫差大仍須留意保暖。

下波冷空氣週三報到 年節天氣仍待觀察

下一波冷空氣預計週三南下，影響至週五（13日）清晨，強度介於東北季風與冷氣團之間。過年期間整體趨勢為「前暖後冷」，實際影響仍有變數。