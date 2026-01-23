全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團

生活中心／游舒婷報導

中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇提醒，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，將再迎來一波冷氣團，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。

今晨急凍達6度以下，下波冷空氣恐達大陸冷氣團等級。（圖／資料照）

受東北季風影響，今（23）日清晨台灣水氣仍偏多，苗栗以北及東半部持續有小雨或飄雨機會，中南部則為多雲到陰，高山地區還有降雪可能，各地氣溫偏低，夜間及清晨體感寒冷。

分析師吳聖宇指出，今日起隨著中層高壓脊逐漸靠近，水氣明顯減少，天氣將由濕冷轉為乾冷，降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、宜蘭及花東地區仍有局部短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。

白天氣溫將開始回升，北台灣高溫可回升至17至19度，中南部及花東地區約19至23度，但夜間輻射冷卻影響下，清晨低溫仍偏低，空曠地區不排除出現10度左右低溫。

週末天氣如何？

週六至週日（24日至25日）東北季風明顯減弱，整體環境轉為偏乾，西半部多雲到晴，東半部仍有零星短暫降雨。溫度將逐日回升，週日白天北台灣高溫可來到22至24度，中南部及南部更有機會達到25度以上，不過早晚仍偏涼，日夜溫差大，民眾外出仍需留意保暖。

吳聖宇表示，下週一（26日）晚間起，隨著新的天氣系統接近，東北季風再度增強，從下週二（27日）開始將迎來下一波冷空氣，北部及東半部轉為迎風面，降雨機率提高，北台灣氣溫明顯下降，低溫不排除達到大陸冷氣團等級，實際強度仍有待進一步觀察。

