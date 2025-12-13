全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝

大陸冷氣團報到！今（13日）晚起全台氣溫急速下降。（圖／翻攝自臉書 台灣颱風論壇｜天氣特急）





中央氣象署指出，受大陸冷氣團南下影響，今（13日）晚起全台氣溫逐步下降。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，入夜後各地將驟降轉冷，並可能伴隨強陣風，氣溫迅速降至13至15度，周日至周一清晨為最冷時段。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於臉書發布最新歐洲數值模式顯示，首波冷氣團自今日起逐漸南下，入夜後全台氣溫將明顯下降並伴隨強陣風。受乾冷型冷氣團與輻射冷卻效應影響，週日（14日）至週一（15日）各地低溫可降至13至15度，西部平原空曠地區、內陸近山區及丘陵地區甚至可能下探至12度，提醒民眾注意保暖並留意氣溫變化。

中央氣象署表示，今晚起全台氣溫逐步下降，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部山區、東南部、恆春半島及馬祖亦有零星短暫雨，其餘地區及澎湖、金門則以多雲到晴為主。氣象署提醒，今晚至明日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島可能出現長浪，民眾應注意安全。

明（14日）起，中部以北及東半部氣溫偏低，南部早晚同樣較涼。全台及澎湖、金門、馬祖多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北、中部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其中大臺北及北部山區在短暫雨後轉多雲。隨著冷氣團於15日白天逐漸減弱，各地氣溫回升，但早晚仍偏涼，西半部日夜溫差大。

到了下週一（15日）白天，隨著大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫將回升。15日至16日，全台天氣多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。氣象單位提醒，民眾外出仍需注意日夜溫差及局部降雨。

