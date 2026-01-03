全台急凍！入冬最強一波正式登台 全台僅剩三縣市僥倖逃過

（記者蔡函錚／綜合報導）隨著強烈大陸冷氣團強勢壓境，台灣氣候即將面臨入冬以來最嚴峻的考驗。中央氣象署於昨（2）晚緊急擴大預警範圍，全台共有 18 個縣市被納入低溫特報的守備區域，全島將壟罩在極低溫的威脅之下，部分地區甚至會出現個位數的驚人低溫。

圖／中央氣象署於昨（2）晚緊急擴大預警範圍，全台共有 18 個縣市被納入低溫特報的守備區域。（翻攝自 中央氣象署官網）

根據氣象署最新的監測數據顯示，這波寒流的影響力將持續延燒，預計到今（3）日晚間 7 點前，全台各地的體感溫度都將明顯處於冰點邊緣。值得注意的是，本次警報特別針對「橙色燈號」區域發出警告，包括台北市、新北市、桃園市等北台灣核心城市，以及新竹、苗栗、台中與宜蘭地區，都可能面臨連續 24 小時氣溫低於 12 度、甚至出現 6 度以下的極端狀況，寒冷程度不容小覷。

除了上述重災區，其餘包括基隆、彰化、南投，乃至於南台灣的高雄、屏東與東部的花蓮、離島金門，也都在「黃色燈號」的警戒範圍內。這意味著即便在平常溫暖的南方，入夜後也有跌破 10 度的機率。這種全台同步「大冰箱」的現象，反映出此次強烈大陸冷氣團的威力非比尋常，大範圍的低溫特報幾乎覆蓋了全島行政區。

面對這場跨越全台的寒冷突襲，相關部門強烈呼籲，民眾務必檢查室內瓦斯熱水器及電暖器具的通風狀況，避免在密閉空間內發生憾事。同時，低溫環境對呼吸道與心血管極其不友善，家中長輩與弱勢族群的防寒措施必須升級。而在農業與養殖業方面，面對可能到來的寒害風險，業者也應盡早實施應變作業，將損失降至最低。隨著入夜後水氣與冷空氣結合，氣溫將正式進入雪崩式下跌期。

