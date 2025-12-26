全台急凍！冷氣團強襲馬祖僅7.4度 明晨持續低溫

昨(25)晚到今晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，各地明顯降溫。（圖為12/26玉山氣象站雪景） 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 昨(25)晚到今晨是這波冷氣團影響最明顯的時候，各地明顯降溫，其中平地低溫有5個測站不到10度，最低溫的測站在馬祖僅7.4度；至於本島最低溫的地區，在新北石碇「國五S005K、S006K」測站為10.1度。氣象署表示，明天開始冷氣團減弱，水氣逐漸減少，不過上午溫度仍低，低溫下探12度。

氣象署指出，昨晚至今晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，全台有感降溫。根據氣象署資料，今日各縣市低溫介於7到15度之間，其中有16個測站不到11度、5個測站不到10度，分別為連江縣的馬祖7.4度、東引8度、北竿8.2度、東莒9.2度；以及金門縣的九宮9.9度。另外，本島最低溫的測站，在新北石碇「國五S005K、S006K」為10.1度。

對此，氣象署表示，明天冷氣團減弱，水氣逐漸減少，不過上午溫度仍低，低溫下探12度。30日會再有另一波東北季風接力，北部和東部轉濕冷4天，各地低溫約15到19度，北部高溫降到20到21度。

