全台急凍！「取暖1動作」超要命 恐增中風、心肌梗塞風險

記者鄭玉如／台北報導

大陸冷氣團來襲，全台氣溫驟降。心血管病、高血壓及年長者應注意保暖，避免心絞痛或心肌梗塞。（圖／三立資料照）

受大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，甚至有人出現急性心肌梗塞而送醫。國健署提醒，患有心血管疾病、三高患者及年長者，應做好保暖措施，降低心絞痛、心肌梗塞或中風的風險。另外還分享「護心3式」，如外出飲食應節制、維持良好作息、注意溫差變化，從寒冷戶外進入室內後，應等身體逐步回暖再洗熱水澡。

國健署分享護心3方法，首先是「外出飲食應節制」，年末有許多聚會，盡量避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。再者「維持良好作息」，避免熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7至9小時。

廣告 廣告

此外，還要「避免溫差刺激」，從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡暖身，洗完澡後應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

國健署沈靜芬署長提醒，民眾平時應注意自身三高狀況，三高初期多無明顯症狀，建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量，也就是連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險。

更多三立新聞網報導

28歲就骨鬆！工程師骨齡像老人 醫揭「4大壞習慣」釀禍

瘦男超養生竟高血脂！「做3事」血液變清澈 膽固醇降50%

天冷亂泡湯恐猝死！醫揭「7步驟」護心血管：飯後泡很危險

蓮霧味道淡=營養少？營養師揭「4好處」：顧腸、調節免疫

