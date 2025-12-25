全台急凍！大陸冷氣團影響 中部以北清晨低溫12度上下

（生活中心／綜合報導）耶誕節冷颼颼報到。中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，今、明（25、26日）全台明顯降溫，其中中部以北及宜蘭、花蓮地區轉為溼冷天氣，平地低溫約12至14度，空曠地區不排除再下探1至2度，提醒民眾注意保暖及行車安全。

示意圖／中央氣象署表示，受大陸冷氣團影響，今、明（25、26日）全台明顯降溫。（擷取自免費圖庫Freepik）

氣象署指出，24日晚間起水氣增多，桃園以北及東北部地區已出現局部短暫雨，中南部及花東地區則轉為多雲天氣。自25日起大陸冷氣團正式南下，各地氣溫持續走低，迎風面的北部、東北部及宜花地區降雨機率偏高，桃園以北及宜蘭還有較大雨勢發生的機會。

溫度方面，氣象署預估，今、明兩天中部以北及東北部平地低溫約12至14度，南部及花東約14至18度；白天高溫部分，北部及東北部僅約16至17度，中南部約20至23度，花東地區約18至20度，北台灣整天都有明顯濕冷感。

降雨範圍方面，25、26日受到大陸冷氣團及水氣偏多影響，桃園以北及東北部地區為陰雨天氣，部分地區有較大雨勢，中南部山區及台東地區也有局部短暫雨；其中25日雨區最廣，中南部平地亦有局部降雨機會。

圖／受大陸冷氣團南下影響，水氣增多、各地氣溫下滑，聖誕佳節轉濕冷。（翻攝 中央氣象署 臉書）

高山是否有機會降雪，也是這波冷空氣關注焦點。氣象署研判，若水氣與溫度條件配合，24日晚起至25日，3,500公尺以上高山有降雪機率；26、27日則下修至3,000公尺以上高山有機會出現降雪或結冰現象，提醒計畫上山民眾務必留意路況及封閉資訊，並備妥保暖裝備與防滑器材。

展望後續天氣，氣象署表示，27、28日隨大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部白天仍偏涼，其餘地區則是早晚涼、白天較舒適。桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨；29日起天氣稍穩定，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區不排除零星降雨。

不過，30日起另一波東北季風接力南下，水氣再度增多，預估跨年夜至元旦期間北部、東北部仍偏濕涼、雲量較多，是否可順利看到第一道曙光，仍得視當日雲層變化而定。氣象署提醒，西半部雖然白天多為涼爽到略感舒適，但清晨與夜間低溫仍偏低，民眾安排耶誕、跨年及清晨活動時，都應事先留意最新天氣預報，適時增添衣物，避免著涼。

