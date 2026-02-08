全台急凍 太平山飄冰霰

冷氣團來襲，氣象署預報員林定宜指出，8日一整天至9日清晨是這波寒流最冷的時段，估全台各縣市將有10度以下低溫機率，北部、宜蘭最低溫5至10度，中部、台南及花蓮7至10度，高雄、屏東、台東及澎湖10至12度，金門、馬祖6至7度。

林定宜表示，9日白天寒流逐漸減弱，但各地偏冷，西半部及東北部低溫9至11度，花蓮、台東12至13度，北部及東半部高溫16至18度，中南部21至22度。10日北方海面又一波鋒面生成，預計11至12日清晨有東北季風或大陸冷氣團影響，再度降溫，12日白天冷空氣減弱，13、14日持續回溫。

至於降雨趨勢，林定宜表示，9至10日水氣逐漸減少，僅大台北山區、東半部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴，11至12日冷空氣南下，大台北山區、基隆北海岸及東半部降雨增加。12日白天宜蘭、花蓮、台東降雨機率仍高，13至14日水氣較少，僅東半部零星雨，其他地區多雲到晴。

海拔約2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區8日清晨6時氣溫降至攝氏0度，因水氣不足與降雪擦肩而過，不少住宿旅客不死心，從天還沒亮就走出太平山莊守候雪景，苦等超過5個小時，直到上午11時30分左右，天空落下斷斷續續的冰霰，讓現場遊客心情瞬間沸騰，直呼「等再久都值得！」

太平山國家森林遊樂區經理阮名揚表示，園區昨早11時30分觀測到冰霰從天而降，雖非大雪紛飛，但太平山莊及翠峰湖一帶陸續出現斷斷續續的冰霰，樹梢也披上霧淞，銀白景象充滿冬季限定氛圍，等候多時的遊客立刻湧出戶外拍照，山林間不時傳出驚呼與笑聲，原本的「等雪焦慮」瞬間轉為「追雪成功」的興奮感。