全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪

中央氣象署示警：北部低溫恐下探5度，最冷時段在週日到週一清晨（示意圖／周志龍）

寒流南下，全台即將迎來最冷時刻！中央氣象署指出，今晚（7日）至明天清晨（8日）將是寒流威力最強時間，局部地區低溫可能下探至5度，連陽明山七星山、大屯山等北部山區都可能出現降雪。

氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。

寒流南下！陽明山七星山、大屯山今夜有機會降雪。（圖／氣象署提供）

氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以上高山、中部與花蓮2500公尺以上以及桃園以北、宜蘭1000公尺以上山區都有降雪機率。今晚到明晨，陽明山七星山、大屯山山頂也有機會「飄雪」。

廣告 廣告

今晚起雨區通過，各地降雨機率升高。氣象署提醒，基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區今晚至明晨有局部大雨，竹苗及南部平地也可能出現短暫陣雨。週一白天起各地轉為多雲到晴，降雨漸減，僅東半部及北部山區仍有零星雨勢。

今晚至明晨水氣多！基隆北海岸、宜蘭山區局部大雨。（圖／氣象署提供）

下週二（2/10）氣溫明顯回升，但早晚仍偏冷，中南部則日夜溫差大。下波變天將落在下週三、週四（2/11-12），屆時受鋒面通過與東北季風或冷氣團南下影響，北部與宜蘭高溫僅約14至16度，花東16至18度，中南部與台東仍可達23至28度。下週四起水氣明顯減少，西半部多雲到晴，東半部與恆春半島仍有局部短暫雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生

102歲人瑞娶看護惹議！遭疑神智不清 鄰居曝真實情況

8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」