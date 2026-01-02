全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級

2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。

一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級。（示意圖／中天新聞）

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，2026年開年就受到強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，台灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降。降雨方面，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有星局部短暫雨。

廣告 廣告

林得恩強調，這波強烈大陸冷氣團至少會延續到周日白天才會稍微減弱，不過下一波冷空氣又會在下周一接力南下。從長期預報也顯示，一月份上旬整體氣溫偏低且持續時間較長，快速降溫也是這波強冷空氣的重要特徵之一。林得恩提醒，老人及心血管疾病患者需要更特別注意保暖、防寒。

周日白天強烈大陸冷氣團減弱，不過下周一又有另一波強冷空氣報到。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

天氣風險公司分析師薛皓天也在臉書發文指出，今（2）日持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部大致為多雲到陰天氣，另外桃園以及宜蘭有短暫陣雨，竹苗地區局部偶有飄雨機會；台中以南維持晴到多雲天氣。

氣溫方面，各地氣溫會比昨日更低，苗栗以北及宜蘭高溫約13度，中南部及花蓮高溫約15至19度，南部及台東高溫約20至22度。中部以北及東部的朋友會明顯感受到偏冷，晚間起各地氣溫會更低，西部地區受輻射冷卻影響溫差仍大，預估北部、東北部及西部空曠處局部有10至12度左右低溫，其中西半部地區局不可能有10度以下低溫發生，另外各地海拔地勢較高處亦有5度或以下機會。

今（2）日持續受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部大致為多雲到陰天氣。（圖／翻攝自臉書／ 天氣風險 WeatherRisk ）

薛皓天進一步說明，下周一新一波冷空氣南下，維持大陸冷氣團影響；下周二冷空氣強度會明顯增強，預估這波冷空氣強度有機會達寒流等級，可能持續影響至下周四，下周三、周四受乾冷空氣影響，各地大致為晴時多雲天氣；下周五冷空氣強度將減弱，其強度仍可維持冷氣團等級。

薛皓天表示，從預報上來看，一月上旬大致受北方乾冷空氣影響，台灣長時間氣溫都偏低，中南部日夜溫差大，北部濕冷，其冷空氣的強度都可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會，請大家一定要做好防寒準備。

延伸閱讀

竹東員警未交接勤務 同事赴寢室查看陳屍床上

2026國運籤「南鳥孤飛」下下籤 詹惟中：非一路平順

名醫揭長壽關鍵！學會「自煮青菜、魚料理」是預防疾病關鍵