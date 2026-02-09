全台急凍！彰化48小時內「7人失去心跳」 醫籲瘦子別輕忽：有3特徵快就醫

彰化48小時內7人失去心跳。示意圖／資料畫面

受到寒流影響，全台21縣市出現10度或以下低溫，昨（8日）彰化二林體感溫度更只剩1度，彰化縣消防局統計，自7日上午8時至9日上午8時，全縣高達78人因急病救護送醫，其中7人到院前失去呼吸心跳。醫師提醒，室內溫度最好不要低於18°C，以免增加疾病發生率，而「瘦子」族群若出現3項特徵，請馬上就醫檢查，千萬別輕忽。

彰化48小時內78人送醫 7人OHCA

彰化縣消防局最新統計，7日上午8時至8日上午8時，24小時內接獲36件急病救護，其中3人非創傷性OHCA，分別為花壇鄉60歲男性、和美鎮62歲男性，以及鹿港83歲男性。

到了8日晚間，氣溫驟降至10度以下，急病救護案件增至42件，非創傷性OHCA也增加4人，分別為伸港鄉71歲女性、秀水鄉73歲男性、伸港鄉75歲男性、溪湖鎮80歲女性。48小時內共有78人送醫，7起為OHCA，其中大多集中在氣溫明顯下降時段。

消防局說明，雖然無法確認78件急病救護案例是否與寒流有關，但民眾面對持續低溫，務必做好保暖措施，避免長期處於低溫環境，尤其年長者、心血管疾病患者，更要注意溫差與頭頸部與四肢末端保暖，若出現胸悶、呼吸困難等不適症狀，應立即就醫或撥打119求助。

室內太冷恐引發疾病 醫師曝安全溫度

基因醫師張家銘指出，氣溫只要室內溫度低於18°C，身體就會開始進入一種「冷壓狀態」，血管收縮、血壓上升、睡眠變差、肌力下降、呼吸系統變得敏感等症狀。

室內溫度每下降1度，收縮壓就會再往上推，尤其長者、女性特別明顯，若是處在10°C~14°C的環境中，不只血壓，心電圖也容易發生異常，血小板也會跟著上升，血液容易凝結引發心血管風險。

此外，處在冷的環境中也會導致「身體不自覺吃比較鹹」，加上本身血壓上升，心血管呈現「雙重夾擊」。世界衛生組織（WHO）明確建議，居家室內溫度應維持在18°C 以上，若家中有老人、小孩或是慢性病患者，甚至需要更高的溫度。

家醫科醫師柳朋馳也建議，室內溫度太高可能會讓人呼吸不順、燥熱，太冷則可能增加疾病發生率。不過實際溫度也可以依照個人狀況進行調整，如孩童活動力大，體溫偏高，調降到16℃較合適。

不只肥胖容易心肌梗塞！瘦子可能更接近猝死邊緣

胸腔重症專科醫師黃軒提醒，不只肥胖容易心肌梗塞，看似吃不胖的瘦子，可能是體內新陳代謝出問題，在醫學上稱作「隱匿性肥胖」(Thin on the Outside, Fat on the Inside，TOFI)，「可能比你更接近猝死的邊緣」。

瘦子殺手1：血管裡的脂肪

黃軒解釋，很多瘦子的瘦是因為「肌肉量極低」，不過內臟脂肪卻可能厚得像層隔音棉、「當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。」

《The Lancet》研究指出，正常體質指數（BMI）的人，如果腰圍過大，其全死因死亡率比單純肥胖者更高，這在學術上被稱為 「肥胖悖論」（Obesity Paradox）。

瘦子殺手2：遺傳性的惡意短路

有些人外表精瘦，卻容易在睡夢中或激烈運動後突然「斷電」，很可能就是離子通道病變（Channelopathies），其中最著名的就是Brugada 症候群，在亞洲年輕男性中比例驚人，常常發燒或喝了點酒，就誘發心室顫動，幾分鐘內宣告不治。

瘦子出現3特徵快就醫

黃軒指出，相比肥胖族群，瘦子常覺得自己「體質優越」，所以往往死於「忽略」。此外，也有部分瘦子為了維持身材，過度節食或攝取極低碳水，導致心肌細胞的電位極不穩定，或是對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素（如腎上腺素）更敏感，攝取後心臟就會瞬間超載，「別再迷信瘦就健康這種老掉牙的說法了」。

他也建議，若你是瘦子卻「莫名其妙昏倒」，或是家族中有「50歲以下突然猝死的親戚」，又或是出現「心悸、胸悶」等症狀，請立刻找心臟內科醫師報到。



