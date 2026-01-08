全台急凍！彰化48小時3長者猝死 氣象署：冷到下週一

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，全台持續籠罩在寒流威脅下。根據中央氣象署觀測資料顯示，8日清晨最低溫出現在雲林縣古坑，僅有6.7度，各地普遍出現10度以下低溫。

彰化縣消防局統計數據顯示，6日上午8時至8日上午8時的48小時內，共接獲88件一般救護案件，其中3件為非創傷OHCA案件。3名患者分別為員林市74歲男性、溪湖鎮73歲男性，以及大村鄉75歲男性長者，事發時間均在深夜及清晨氣溫較低時段。消防局表示，OHCA代表救護人員到達現場時患者已無心跳呼吸，但並不等同於猝死診斷，確切原因須由醫師專業判定。

氣象署持續針對18個縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣列為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生機率；基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣則為黃色燈號。

8日降雨區域擴大，北部、東半部、中南部山區雲量增多，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨機率較高。各地氣溫方面，北部7至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部9至19度，中南部早晚溫差極大，北部地區則整天寒冷。

氣象署預報指出，週五至週六白天強烈冷氣團稍微減弱，白天氣溫略有回升，但早晚依舊乾冷。週六晚間至下週一清晨又有另一波冷氣團南下，週日冷鋒較強，下週一清晨將出現相對低溫。直到下週一白天起冷空氣才開始減弱，週二起氣溫才會明顯回升。

面對持續低溫威脅，消防局特別呼籲三高、心血管疾病等慢性病患者及年長者，務必加強保暖工作。除維持居家環境溫暖外，外出應穿戴足夠衣物、帽子、口罩及手套。慢性病患者應遵循醫囑定期回診與規律服藥，一旦出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難等症狀應立即就醫。

