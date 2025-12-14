全台急凍！明低溫探10度以下 「回暖時間點」曝光

鄭明典表示，明日清晨是近期最低溫，可達到大陸冷氣團等級。示意圖／資料照

越晚越冷！氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中撰文指出，今（14）日晨觀測資料顯示，空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。根據昨（13）日歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週二（16日）晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。

入冬以來最強冷空氣！低溫探10度以下

吳德榮指出，今晚、明（15）日晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖；因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。今日各地區氣溫為北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二白天起至週三（17日）冷空氣減弱、氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四（18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五（19日）、週六（20日）有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

鄭明典：明日清晨最低溫

另外，前中央氣象局局長鄭明典在臉書表示，近期最低溫是明日清晨，「這是多數人會感受涼意或『冷』的溫度，還沒到底，請注意保暖」；氣象專家林德恩在臉書粉專「林老師氣象站」也發文指出，根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，未來2週，前期的今日、明日，降溫最為明顯，全台有感，強度預測可達大陸冷氣團等級。

林德恩指出，隨後至中後期，溫度開始逐日回升，且多在氣候平均值之上，尤其又以週五至下週日（21日）期間，增溫最為顯著。後期的23日之後，溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。至於降雨變化趨勢，今日起至27日期間，由於台灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量也不會累積太多；尤其是，中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。

連凍3天！中央氣象署揭「回暖時間點」

中央氣象署表示，今日至明日清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，今日大台北地區及北部山區為零星短暫雨後多雲、明日白天起大陸冷氣團減弱，白天各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。

天氣方面，明日、週二各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。週三東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

週四東北季風影響，桃園以北及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五起東北季風稍減弱，水氣稍增多，週五、週六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。



