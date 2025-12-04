全台急凍！最低溫探12.6度 明水氣增週末回溫

（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風及輻射冷卻效應影響，全台今（4）日清晨明顯降溫，中央氣象署觀測到雲林古坑降至12.6度，為本島平地最低溫；離島部分則以連江南竿12.2度最低。氣象署表示，這波冷空氣在今日清晨達到最強，預估明（5）日水氣略增，週末東北季風轉弱後氣溫才會回升，但清晨仍偏涼。

中央氣象署指出，高山最低溫出現在玉山的零下4度，本島其他地區如新北石碇也降至13.3度，顯示夜間水氣偏少、天空晴朗，使輻射冷卻效應顯著增強，沿海及空曠地區的降溫更為明顯。

白天氣溫方面，北部與宜蘭高溫僅約18至21度，中南部及台東為24至26度；此外，「陸上強風特報」持續生效，桃園、新竹、苗栗至雲嘉南與台東、澎湖、金門及連江等地，皆可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上情形，民眾外出、行車或在海邊活動時需留意強風安全。

降雨方面，今日水氣偏少，僅基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨；花蓮、台東、恆春半島、大台北及中南部山區為零星短暫雨。中央氣象署預估，明天水氣略增後，北部山區與宜蘭降雨機率提高，桃園以北、花東及恆春也可能出現短暫雨勢。

氣象署指出，週六、週日東北季風減弱並轉為偏東風，白天氣溫可望回升，但早晚仍有涼意，雨區縮小，多數地區為多雲到晴。下週一另一波東北季風增強，週二各地再轉涼，不過強度較本波弱，下週三起再度回到較穩定的天氣形態。

氣象粉專「林老師氣象站」則補充，今晨的急凍情況，除了東北季風外，輻射冷卻效應是清晨低溫偏低的主要原因。當夜間天空無雲、水氣偏低、風速弱時，地表熱能會以紅外線方式快速向外散逸；由於大氣中水氣少，無法重新輻射熱量回地面，使冷空氣堆積在近地層，形成明顯降溫。

林老師指出，輻射冷卻強化通常具備以下五個條件：

① 天空晴朗、雲量少；

② 大氣乾燥、水氣低；

③ 風速弱、冷空氣不易混合；

④ 夜晚時間長、散熱時間延長；

⑤ 地表熱容量小，如草地、農地等。

他表示，本日的低溫分布與上述特徵高度吻合，因此清晨出現大幅降溫，沿海與空曠地區降幅特別明顯。

中央氣象署提醒，週末雖略微回溫，但早晚溫差依舊大，民眾外出應適時增添衣物；農漁業與畜牧業者則須注意低溫可能帶來的環境變化，避免作物、禽畜受到寒害影響。

