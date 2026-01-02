全台急凍！最冷時刻曝光 回暖沒多久又有2波冷氣團接力
生活中心／游舒婷報導
2026年剛開始就有強烈冷氣團！中央氣象署指出，這波冷氣團最冷的時間將落在「週五到週六凌晨」，西半部、宜花、金馬有可能下探10度甚至以下，而接著又有兩波冷氣團等著接力，提醒民眾要多保暖。
氣象粉專「報天氣－中央氣象署」指出，首波入冬的強烈大陸冷氣團將在今（2）日到明（3）日清晨發威，中北宜普遍10-11度；南部花東及澎湖12-14度；金馬8-9度，週六白天氣溫雖然持平或略回升，但整體感受還是很冷，一路到4日，清晨還是有局部10度左右的氣溫，白天起冷氣團將逐漸減弱，氣溫才會有回升的跡象。
週日（4日）回暖 兩波冷空氣等著接力
不過中央氣象署提醒，預計5日又有另一波冷空氣南下，不排除在6-8日達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級，屆時氣溫又會下降。接下來預計1月10日、1月11日又有另一冷空氣影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷。
粉專提醒，大家要多注意氣溫變化，多留意家中長者、心血管疾病患者的身體狀況；如果有使用電暖器具、瓦斯熱水器，要多留意室內通風和用電安全。
