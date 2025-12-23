全台急凍！聖誕節冷氣團強襲「又濕又冷」 低溫跌破9度

把握最後好天氣！氣象專家林得恩指出，明（24）日起東北季風增強，北部與東北部氣溫驟降，到了聖誕節當天將有更猛烈的冷空氣南下，全台急凍，低溫恐跌破9度。

受到東北季風影響，明日北部與東北部氣溫明顯下降。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，受到東北季風影響，明日北部與東北部氣溫明顯下降；周四（25日）及周五（26日）更強冷空氣將南下，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級。此外，台灣中部以北、東北部及花蓮以北地區將轉為涼冷天氣，其他地區早晚氣溫亦涼。

廣告 廣告

林得恩預測，25、26日各地最低氣溫為，中部以北及宜蘭地區約13至15度，南部及花東地區約15至17度，澎湖地區約16度、金門及馬祖則落在9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區可能再下降1至2度。

今年聖誕節台灣部分地區將面臨又濕又冷的天氣，民眾應提前做好保暖與防雨準備。（示意圖／中天新聞）

水氣方面也明顯增多，林得恩指出，迎風面的北部、東北部及東半部地區皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會，而中南部山區則有零星短暫雨，其它地區維持為多雲天氣。

林得恩補充說明，目前不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節台灣部分地區將面臨又濕又冷的天氣，民眾應提前做好保暖與防雨準備。

延伸閱讀

影/高雄公寓狂燃重傷男疑為縱火犯！對母家暴黑歷史曝

墨西哥軍機驚傳墜毀！ 美國境內失控至少4人死亡

近六成國人認民進黨不清廉 連綠營支持者都挺不下去