全台急凍一路冷到週五！下週又有鋒面報到

強烈大陸冷氣團南下。（圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團南下今（21）日全台氣溫偏低，氣象署表示，最冷時刻即將來臨，週六回暖後，下週二又有另一波鋒面影響降溫又降雨。

最冷時刻曝光

中央氣象署預報員劉宇其指出，隨著冷氣團持續影響，各地氣溫持續下降，強烈東北風帶來明顯水氣，今日迎風面的基隆北海岸與宜蘭天氣陰霾，降雨機率偏高；東半部、北部及竹苗地區有零星短暫雨；中南部目前以多雲到晴為主，偶爾露出陽光，但中高層雲系逐漸移入，預計今天起到明天雲量會越來越多，溫度也會跟著下降，南部日夜溫差將更加明顯。

而今天到週五（23日）清晨將是最冷時段，溫度部分，北部、宜蘭10至12度；中部、東北部、台中可能出現10度低溫；金門、馬祖及北部空曠地區8至9度；中南部內陸近山區約10度低溫，到了週五白天溫度稍回升，但整體還是感受偏冷，週六（24日）才會明顯回升。

週六回溫、下週二再轉冷

大陸冷高壓今晚移至華中一帶，預計維持到週五（23日）晚上，週六（24日）氣溫也將慢慢回升，但整體感受仍偏冷，直到週六才會有較明顯回暖，不過下週二（27日）還會有鋒面通過北部海面，東北風增強，氣溫將再次下降。

今明最濕、週五轉乾

雨勢部分，今明兩天最為潮濕，北部、東半部天氣陰雨陰霾，基隆北海岸及雙北山區雨勢較明顯；中部、南部雲量也會逐漸增多，不排除中部山區有零星降雨。水氣較多的情況預計持續到週四，週五起逐漸轉乾，迎風面降雨減少；週日、一將是天氣最穩定的時段，下週二（27日）另一波鋒面通過，東北季風再度增強，北部與東北部降雨將逐步增加。

氣象署提醒，週三到五受到強烈冷氣團影響，北部、宜蘭2000公尺以上的高山，中部花蓮3000公尺以上山區，道路容易結冰並有局部降雪狀況，提醒追雪族要留意行車安全。

一路冷到週五，週末才回暖。（圖／氣象署）

