全台急凍！鄭明典曬1圖「橫槽擺正」：最常發生寒潮爆發

由於強烈大陸冷氣團南下，今（1）日北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，中部以北及宜蘭晚上低溫約12至14度，南部及花東約15至17度。前氣象局長鄭明典表示，今晚出現「橫槽擺正」現象，是統計上最常發生「寒潮爆發」的天氣型態，可能會有一波氣溫驟降的現象。

鄭明典指出，500百帕高度場預報顯示，今晚主要槽線幾乎呈現東－西走向，不過明天就轉為比較典型的東北－西南走向，這個變化過程稱為「橫槽擺正」，是統計上最常發生「寒潮爆發」的天氣型態，同時具備低溫、氣溫快速變化的條件，在過去比較容易發生意外。

鄭明典說明，雖然現在因為暖化問題嚴重，這波降溫達到寒流標準的機率不高，「寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準」，所以達到寒潮爆發的機率不高，但很可能有一波氣溫驟降的現象。

對此，許多網友紛紛回應，「難怪低溫預報往上修了，暖化嚴重氣候值比往常偏高」、「暖化導致北極溫度太高，所以以往很強的冷空氣，現在都相對弱了…」、「今年是有記憶以來，最暖的冬天」。

氣象署預估，明（2）日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北台灣白天高溫僅13、14度，中部及花蓮約16至18度，南部及台東約19至22度，晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東約13至15度。

