全台急凍！阿里山飄雪 17縣市防10℃以下低溫

強烈冷氣團影響下，全台正經歷入冬以來最嚴峻的低溫考驗。根據氣象專家賈新興分析，今日深夜至週五清晨，以及週五深夜至週六清晨，將是本波冷氣團最冷時刻。西半部空曠區域預估低溫6至8度，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度，有機會達到寒流標準。

嘉義阿里山森林遊樂區今晨傳出降雪消息。阿里山氣象站表示，清晨氣溫降至攝氏2度左右，在水氣配合下，上午8時25分至9時15分出現約25分鐘的降雪現象。氣象站所在位置海拔2400公尺，可觀察到細小雪片飄落。這是阿里山十年來首次降雪，上次紀錄為2016年1月霸王級寒流期間。

氣象專家吳德榮指出，今晨本島平地最低溫出現在雲林古坑鄉6.7度。受輻射冷卻效應影響，明日清晨低溫有機會跌破5度，若台北測站低於10度，將成為入冬首波寒流。各地今日氣溫，北部7至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部9至19度。

週六晚上起至下週一，另一波大陸冷氣團將接力南下。週日桃園以北山區、東北角至宜花、鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下週一白天冷氣團才開始減弱，下週二、週三各地天氣晴朗，氣溫回升。

台灣颱風論壇分析，這波冷空氣從2026元旦開始，將持續影響至下週一，全台連續冷凍近兩週，為近年冬季罕見現象。下週二冷空氣減弱後，預估有7天休兵期，下波較強冷空氣預計1月20日後南下。

氣象站提醒，寒流影響期間，山區低溫持續，清晨與夜間路面可能濕滑結冰，民眾上山務必注意保暖與行車安全。未來一週日夜氣溫變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者應特別留意身體狀況。

