全台急凍！養生X名廚手藝X香氛元素 飯店特色鍋物搶賺低溫商機

魚藻餐廳以「湖畔食養 暖心之選」為題，結合湖光山色與在地食材，推出冬季限定雙人火鍋套餐，每份1399元加1成。（力麗觀光提供）

「魚藻餐廳」可近距離欣賞日月潭的湖光山色，擁有絕佳的湖景第一排視野。（陳韻萍攝）

力麗馬告生態園區攜手空間氛圍管理顧問陳美菁，共同推出「沁香鍋物2.0悟空探香」，雙人份1000元加1成。（力麗觀光提供）

力麗馬告生態園區將香氛的調香邏輯融入料理，運用東方調、花香調、果香調、木質調4種氣味，打造4款特色鍋物。（力麗觀光提供）

瞄準低溫商機，「板石」咖啡廳推出「川味水煮鍋」和「味噌豆漿鍋」兩款鍋物，兩款鍋物均520元加1成。（國聯大飯店提供）

本周末迎來入冬首波大陸冷氣團，氣象專家提醒會有「冷到滲進骨頭」的感覺，保暖衣物不可少。瞄準低溫帶來的龐大商機，度假型和都會型飯店均端出暖胃暖心的鍋物迎客，無論聚餐或獨享、喜愛濃郁或雅致口味，民眾天冷吃鍋禦寒，連帶助攻餐飲營收。

【湖景第一排魚藻餐廳 湖畔食養以美景佐餐】

隨著氣溫轉冷，力麗觀光集結旗下中、西餐廳，以冬令料理為題進行新品研製，廚藝團隊以在地食材為核心，結合養生理念、名廚手藝與香氛元素，呈現兼具風味與溫度的冬季饗宴。

力麗儷山林會館 日月潭館，館內可近距離欣賞日月潭湖景的「魚藻餐廳」，近期以「湖畔食養 暖心之選」為題，推出冬季限定雙人火鍋套餐，將日月潭湖光山色的靜謐與冬季養生哲學結合，打造專屬旅人的溫暖儀式。

在如詩畫般的湖畔景緻中，品味由白昆布與柴魚熬製的「白昆原湯清補鍋」，感受自然鮮甜的湯底；或選擇以日月潭紅玉紅茶與多種菌菇熬煮的「茶香紅玉潤養鍋」，琥珀湯色散發出溫柔茶香；另一款「薊香草本溫補鍋」則以台灣原生草本薊香與雞肉慢煮，湯頭溫補而不燥熱，適合寒冬進補。湯底搭配小農新鮮蔬菜，呈現食材最自然、最純粹的風貌。即日起至2026年2月28日限時供應，雙人鍋物每份1399元加1成。

【邵 中餐廳名廚展技法 在地食材變身風味鍋】

同樣位於日月潭的國際品牌飯店-日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，館內的「邵 中餐廳」，今年冬季匠心呈現暖補與風味兼具的鍋物佳餚，主廚團隊以創新手藝推出3款以在地食材為底蘊的暖心鍋物。

「粵香腐竹羊肉鍋」引用粵式羊肉煲為靈感，以細火慢燉的工法，讓豆腐香氣與羊肉的溫潤口感層層堆疊；「小米酒麻油雞鍋」以南投18紅玉雞、雲林黑麻油及在地釀造小米酒煸香後調和，展現出帶有穀香與淡雅酒韻的深度風味；而「台味砂鍋魚頭煲」則融合大頭鰱、蔬果與豆腐，堪稱最能代表台灣家常溫度的一鍋暖湯。冬季鍋物供應至2026年2月28日止，每份1200元加1成。

【力麗馬告生態園區 香氛邏輯打造沁香鍋物】

力麗馬告生態園區裡的棲蘭山莊和明池山莊「中餐廳」，以森林香氣為靈感，再度攜手空間氛圍管理顧問陳美菁，共同企劃推出「沁香鍋物2.0悟空探香」。陳美菁以《西遊記》中悟空四季覓食的旅程為概念，將香氛的調香邏輯融入料理結構，運用「東方調、花香調、果香調、木質調」4種氣味打造不同鍋物特色。

「火焰仙湯鍋」以辛香與溫補作為主調，「花果仙境鍋」呈現出自然花果的柔和層次，「瑤池蟠桃鍋」則以果香與清爽韻味帶來清新口感，而「水簾秘境鍋」則以深沉木質調展現森林般的療癒氣息，雙人鍋物每份1000元加1成。業者同步推出「悟空探香 一泊二食」住房專案，入住棲蘭山莊或明池山莊，每房5060元起，一次體驗森林系香氛鍋物與山林旅宿的雙重療癒。

【自製辣渣與豆漿白湯 打造川味、日式個人鍋】

緊鄰台北大巨蛋的國聯大飯店，全日供應餐食的「板石」咖啡廳，是不少球迷、粉絲在活動前後會去覓食的餐廳，即日起推出「川味水煮鍋」、「味噌豆漿鍋」2種個人鍋品，兩款鍋物均520元加1成。

「川味水煮鍋」湯底靈魂來自主廚以多種辣椒與香料炒製的招牌「辣渣」，再加入雞高湯，香氣奔放中呈現麻、辣、鮮、香的鮮明風格，搭配牛肉或豬肉品嘗，辛香與肉香相互襯托，味蕾超滿足。而工序講究的「味噌豆漿鍋」，走優雅溫柔的白湯系路線，柴魚醬汁熬煮4小時隔夜收味後，再添清酒提香解膩，味噌、鮮奶、無糖豆漿等調成的湯底充滿豆香與自然甘甜，搭配海鮮或豬肉更能襯托白湯的細膩層次。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

