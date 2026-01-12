全台急凍 10天「冷死」314人！醫曝保命關鍵：早上醒來先賴床20分鐘
記者張雅筑／彰化報導
寒流、冷氣團接力來襲，相信全台民眾對近日氣溫驟降相當有感，各種禦寒小物紛紛出籠，但除了外在保暖，體內的健康防線更是不容忽視！據全台消防局統計，2026年元旦至今，全台受低溫影響，引起的心血管疾病、心肌梗塞及到院前心肺功能停止（OHCA）的急救案件已累計數百件，北部甚至傳出單日超過10起心因性猝死案例。「冷空氣是心臟隱形殺手！」彰基醫師們提醒，長者起床先賴床20分鐘再慢慢起身，進補避免高油鹽，注意頭頸與四肢保暖並定期量血壓，若出現胸悶、頭暈等症狀應立即就醫。
上週全台冷吱吱，氣象署還針對「20縣市」發布低溫特報，新竹關西甚至出現3.9°C的極端低溫。統計顯示今年短短10天內，全台非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止；Out-of-Hospital Cardiac Arrest的縮寫）已累計314人，單日最高達40 件。醫師強調氣溫每降1°C ，心血管死亡率即升 ，民眾務必落實「慢、暖、量、醫」四字訣，守護生命安全。
冷颼颼的天氣對我國急診量能是相當直接的衝擊！據衛福部與各縣市消防局最新統計，自元月起，因心血管疾病、心肌梗塞及OHCA（到院前心肺功能停止）的送醫案件量較平日增加約20%～30%。彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師指出，確實在元月6日至8日間，急診病患量明顯攀升，數據顯示，增加的病患主要集中於以下三大類，整理如下：
一、高血壓及其併發症－包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群。
二、消化道出血－冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加。
三、急性呼吸道疾患-低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。
邱俊杰醫師強調，儘管這段期間急診經常處於滿床狀態，但醫院已積極且精準地調配床位，確保重症病人能快速住院，減少塞床風險。
針對低溫來襲的健康防護，邱俊杰醫師特別提醒年長及心血管疾病患者，早上起床時應嚴格遵循「慢起」原則。建議民眾在被窩中先「賴床」15到20分鐘，待四肢活動、身體適應溫度後再緩慢起身，以避免突然起身誘發心血管意外。此外，醫師也呼籲大家，冬天進補習俗盛行，但高油、高鹽及高刺激性的飲食不僅會造成消化道不適，更會直接導致血壓飆升，成為冬季健康管理的一大漏洞。
彰基體系發言人、心臟血管內科陳美綾醫師進一步補充道，低溫會造成血管收縮、血壓升高，大幅增加心肌梗塞與中風的風險。對於有心臟病史或高血壓的朋友，陳美綾醫師建議，除了出門務必配戴帽子、圍巾保護頭頸部血管外，最重要的就是「定期量血壓」與「按時服藥」。
最後陳醫師與語重心長提醒，若出現胸悶、胸痛、呼吸喘或持續性頭暈等症狀，切勿自行服藥或等待緩解，應立即就醫檢查，以免錯過救治黃金期，造成不可挽回的後果。醫師們強調，在寒冷天氣中做好自我健康管理，才是守護生命安全的根本之道。
以下為大家整理出醫師們提出的「冬季健康守護，關鍵預防重點」：
一、起床習慣－「慢起、賴床」原則：醒後先在被窩活動四肢15~20分鐘，待身體暖和後再緩慢坐起，避免血壓瞬間波動。
二、保暖部位-「頭頸部」為首要：出門必備 帽子、圍巾。頭頸部血管密集，保護好此處能有效降低中風與心肌梗塞風險。
三、飲食管理－「722」血壓量測：每天早晚定期量測血壓與心跳，並務必按醫囑規律服藥，切勿因天氣冷或自覺無症狀而擅自停藥。
四、日常監測－「722」血壓量測：每天早晚定期量測血壓與心跳，並務必按醫囑規律服藥，切勿因天氣冷或自覺無症狀而擅自停藥。
五、警訊識別－「立即就醫」徵兆：出現 胸悶、胸痛（壓迫感）、呼吸喘、不明原因劇烈頭暈、手腳無力、言語不清，應迅速就醫。
更多三立新聞網報導
獨家／「説」還「說」？教小一兒國語錯很大 台大媽嘆：不能靠勢經驗了
甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦
我國醫療連7年世界第一！「切癌」2天就能走 大馬男：感謝台灣醫師救命
7年之癢縮短到5年了！台灣離婚率亞洲第二 權威醫：是大腦累到沒力去愛
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 222
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 6
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 111
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 85
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 12
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 20
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 7 小時前 ・ 1018
早餐空腹喝「這類飲品」恐養出大腸癌 醫示警：像每天潑酸腐蝕
早餐來一杯含糖飲料，也許可以讓你…民報 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 68
55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善
現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 21