全台急凍 10天「冷死」314人！醫曝保命關鍵：早上醒來先賴床20分鐘

記者張雅筑／彰化報導

面對寒流接連低溫轟炸，全台急診量能激增近三成！醫師警示，冷空氣易誘發心血管疾病與消化道出血。提醒您：早晨醒來別急著起床，先在被窩「賴床20分鐘動動四肢；外出時帽子、圍巾不離身；飲食避開高油鹽進補。（示意圖／資料照）

寒流、冷氣團接力來襲，相信全台民眾對近日氣溫驟降相當有感，各種禦寒小物紛紛出籠，但除了外在保暖，體內的健康防線更是不容忽視！據全台消防局統計，2026年元旦至今，全台受低溫影響，引起的心血管疾病、心肌梗塞及到院前心肺功能停止（OHCA）的急救案件已累計數百件，北部甚至傳出單日超過10起心因性猝死案例。「冷空氣是心臟隱形殺手！」彰基醫師們提醒，長者起床先賴床20分鐘再慢慢起身，進補避免高油鹽，注意頭頸與四肢保暖並定期量血壓，若出現胸悶、頭暈等症狀應立即就醫。

廣告 廣告

上週全台冷吱吱，氣象署還針對「20縣市」發布低溫特報，新竹關西甚至出現3.9°C的極端低溫。統計顯示今年短短10天內，全台非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止；Out-of-Hospital Cardiac Arrest的縮寫）已累計314人，單日最高達40 件。醫師強調氣溫每降1°C ，心血管死亡率即升 ，民眾務必落實「慢、暖、量、醫」四字訣，守護生命安全。

冷颼颼的天氣對我國急診量能是相當直接的衝擊！據衛福部與各縣市消防局最新統計，自元月起，因心血管疾病、心肌梗塞及OHCA（到院前心肺功能停止）的送醫案件量較平日增加約20%～30%。彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師指出，確實在元月6日至8日間，急診病患量明顯攀升，數據顯示，增加的病患主要集中於以下三大類，整理如下：

氣溫驟降，大家不時可以聽到救護車的鳴笛聲，因為冷空氣正是心臟的隱形殺手。據統計，2026年元旦至今，低溫引發的OHCA案件已累計數百件，北台灣更出現單日10起猝死案例。醫師指出，冷氣團來襲使急診量激增三成，高血壓併發症與心肌梗塞風險大增。（示意圖／彰基授權提供）

一、高血壓及其併發症－包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群。

二、消化道出血－冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加。

三、急性呼吸道疾患-低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。

邱俊杰醫師強調，儘管這段期間急診經常處於滿床狀態，但醫院已積極且精準地調配床位，確保重症病人能快速住院，減少塞床風險。

彰基急診暨重症醫學部邱俊杰主任呼籲民眾，天冷期間務必加強血壓量測並注意頭頸部保暖。醫師特別強調，長者早晨應落實「慢起」原則，起床先在被窩活動20分鐘，且進補應避開高油鹽食物，一旦發生胸悶、頭暈等不適，應即刻求醫以確保安全。（圖／彰基授權提供）

針對低溫來襲的健康防護，邱俊杰醫師特別提醒年長及心血管疾病患者，早上起床時應嚴格遵循「慢起」原則。建議民眾在被窩中先「賴床」15到20分鐘，待四肢活動、身體適應溫度後再緩慢起身，以避免突然起身誘發心血管意外。此外，醫師也呼籲大家，冬天進補習俗盛行，但高油、高鹽及高刺激性的飲食不僅會造成消化道不適，更會直接導致血壓飆升，成為冬季健康管理的一大漏洞。

彰基體系發言人、心臟血管內科陳美綾醫師進一步補充道，低溫會造成血管收縮、血壓升高，大幅增加心肌梗塞與中風的風險。對於有心臟病史或高血壓的朋友，陳美綾醫師建議，除了出門務必配戴帽子、圍巾保護頭頸部血管外，最重要的就是「定期量血壓」與「按時服藥」。

彰基體系發言人陳美綾醫師示警，低溫是心臟的隱形殺手，血管劇烈收縮會大幅增加中風與心肌梗塞風險，心血管患者務必規律量壓並定時服藥。最後醫師也特別提醒，若察覺有胸悶或頭暈等症狀時，應立即就醫。（圖／彰基授權提供）

最後陳醫師與語重心長提醒，若出現胸悶、胸痛、呼吸喘或持續性頭暈等症狀，切勿自行服藥或等待緩解，應立即就醫檢查，以免錯過救治黃金期，造成不可挽回的後果。醫師們強調，在寒冷天氣中做好自我健康管理，才是守護生命安全的根本之道。

以下為大家整理出醫師們提出的「冬季健康守護，關鍵預防重點」：

一、起床習慣－「慢起、賴床」原則：醒後先在被窩活動四肢15~20分鐘，待身體暖和後再緩慢坐起，避免血壓瞬間波動。

二、保暖部位-「頭頸部」為首要：出門必備 帽子、圍巾。頭頸部血管密集，保護好此處能有效降低中風與心肌梗塞風險。

三、飲食管理－「722」血壓量測：每天早晚定期量測血壓與心跳，並務必按醫囑規律服藥，切勿因天氣冷或自覺無症狀而擅自停藥。

四、日常監測－「722」血壓量測：每天早晚定期量測血壓與心跳，並務必按醫囑規律服藥，切勿因天氣冷或自覺無症狀而擅自停藥。

五、警訊識別－「立即就醫」徵兆：出現 胸悶、胸痛（壓迫感）、呼吸喘、不明原因劇烈頭暈、手腳無力、言語不清，應迅速就醫。

冬天大家都喜歡吃暖呼呼的火鍋或進補，但在低溫襲台之際，高油、高鹽及辛辣食材竟成血管殺手。彰基醫師示警，冷空氣伴隨不當飲食極易導致血壓失控及消化道大出血。提醒民眾，享受美食時應嚴格控制攝取量，並持續監測血壓、規律服藥。（示意圖／資料照）

更多三立新聞網報導

獨家／「説」還「說」？教小一兒國語錯很大 台大媽嘆：不能靠勢經驗了

甜蜜陷阱？1杯手搖恐換5年後情緒炸裂 權威醫：「糖爆炸」搞瘋你的大腦

我國醫療連7年世界第一！「切癌」2天就能走 大馬男：感謝台灣醫師救命

7年之癢縮短到5年了！台灣離婚率亞洲第二 權威醫：是大腦累到沒力去愛

