全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽

中央氣象署今早發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。圖／劉耀勻攝

農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。

冷空氣紮實灌入！本島最低溫不到9度

根據觀測，今日清晨最低溫出現於連江縣東引僅6.6度，本島平地最低溫則是新北石門富貴角的8.1度。「天氣職人」吳聖宇指出，這波降溫是「紮紮實實」的冷空氣帶動，目前台北站氣溫已逼近10.4度的寒流門檻標準，提醒年前大掃除或採買年貨的民眾務必加強保暖。

廣告 廣告

氣象署預報員林定宜表示，今日各地都有10度以下低溫機率。橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣（恐有6度以下低溫）；北北基桃、竹市、台中、彰化（持續10度以下）。黃色燈號（寒冷）：中南部其餘縣市、高屏及花東，亦有 10 度以下低溫機率。

吳聖宇指出，這波降溫是「紮紮實實」的冷空氣帶動，目前台北站氣溫已逼近10.4度的寒流門檻標準。圖／取自吳聖宇臉書

鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒

前氣象局局長鄭明典觀測指出，目前部分地區雲層變薄透光，白天日照稍稍抵消了冷空氣的威力。他特別提醒，只要風速轉弱，「入夜後的輻射冷卻」將接棒，低溫恐再下探。

林定宜也提到，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上高山、中南部3000公尺以上高山有零星降雪機率。此外，強勁東北風也帶來8級以上陣風，海面浪高可達5公尺，呼籲年前有海上作業需求的民眾務必注意。

吳聖宇指出，這波降溫是「紮紮實實」的冷空氣帶動，目前台北站氣溫已逼近10.4度的寒流門檻標準。圖／取自吳聖宇臉書

周三又有冷氣團！未來7天趨勢一次看

周一（9日）：白天寒流逐漸減弱，氣溫略回升，但早晚仍涼。

周二（10日）：顯著回溫，是年前適合曝曬衣物的好天氣。

周三、周四（11-12日）：預期又有新一波冷空氣南下（東北季風或冷氣團），北部與東半部將再度降溫並伴隨降雨。

過年前期（周五、周六）： 氣溫將持續回升，天氣轉趨穩定。



回到原文

更多鏡報報導

驚悚！6歲女童腦袋被「啃」出20個洞 兇手竟是老家這東西

考上警大卻GG！台南「警界彭于晏」為正妹放水、下班滑進房5小時 綠帽男怒：聽到親密聲

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

《世紀血案》未獲授權翻拍林宅血案！ 李千娜被抓包刪文、楊小黎「辦案快感說」引熱議