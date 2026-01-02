全台急凍 18縣市低溫恐跌破10度

強烈大陸冷氣團來襲，2日局部地區低溫可能下探8度。元旦後首個上班日，市區街道上行人穿著保暖衣物，抵禦溼冷天氣。（鄧博仁攝）

入冬首波強烈大陸冷氣團影響，全台急凍，中央氣象署針對18縣市發布低溫特報，其中新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣為「非常寒冷」的橘燈，低溫可能降至10度以下。另基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣是代表「寒冷」的黃燈，有10度以下機率。

嚴寒也造成意外猝死案件增加，據各地消防局回報數字統計，從元旦晚間8時至2日晚間8時，全台共有97人疑因低溫OCHA，94人不幸猝死，其中中市共23人，為全國最多；其次為高雄市17人、台北市及台南市均7人、新竹縣與嘉義縣均6人。

氣象署預報員林定宜指出，1月上旬氣溫偏低，這波冷氣團預計影響至3日，4日冷氣團稍減弱，但清晨輻射冷卻影響，溫度仍偏低，白天漸回溫，中南部日夜溫差大，下波強烈大陸冷氣團5至6日接力南下，7至9日影響台灣，預估強度與第一波差不多，7至8日最冷，中部以北、東北部低溫約10度。

林定宜說，目前下波冷氣團預報雖未達寒流等級，但後續仍有不確定性，要持續觀察。氣象署預測5至8日各地低溫，西半部、宜蘭及金門約10至15度，花東與澎湖13至17度，馬祖10至11度。

降雨方面，3日各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，4日水氣減少，轉為乾冷天氣，5至6日桃園以北與東半部有短暫或零星短暫雨，7至9日則只有東半部及恆春半島有零星短暫雨。

而寒冬也是急診壅塞的高峰期，截至昨天傍晚，北部各大醫院已有140人待床，其中台大醫院58人、台北馬偕26人、三總17人、新光16人、萬芳11人、北榮8人、台北國泰4人。

去年冬季，台灣出現前所未見的急診壅塞，政府為此陸續祭出配套，包含加碼急診給付、擴大在宅急症照護，又推動假日輕急症中心（UCC）分流病患。對於今年的壅塞情況，台大醫院急診醫學部主任張維典表示，目前看來沒有很多，真正較冷的時間是昨凌晨開始，未來的2～3天是觀察重點。