全台急凍3天「低溫剩8度」！ 2000公尺高山有望降雪

今日起至週五受到「強烈大陸冷氣團」影響，全台均降溫。（示意圖／CTWANT資料照）

今天（21日）因「強烈大陸冷氣團」影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其清晨及夜晚台南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。氣象專家吳德榮提醒，這波強冷空氣將持續影響至週五（23日），本島平地最低氣溫約剩下8度左右。

氣象署今晨6時31分發布「低溫特報」，今日至週五受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣寒冷，今新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨。截至5時02分，本島縣市平地的最低氣溫為雲林古坑鄉9.4度，新竹湖口鄉9.6度，新北石門區9.7度，各地區平地的最低氣溫約在9至12度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至週五強冷空氣籠罩，今、明（22日）北台整天濕冷，北部、東半部有局部雨；週五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部3天皆是晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右。因未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺特別冷，要注意保暖、莫輕忽。

吳德榮表示，今、明兩天2000公尺以上高山（太平山、合歡、雪山等）皆有降雪的機率，飄雪可期待。今日各地區氣溫如下：北部8至14度、中部8至20度、南部11至24度、東部11至22度。

吳德榮提到，週六至下週二（24至27日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。下週二下午起至週五（30日）另一波「弱」冷空氣南下，達「東北季風」等級，北、東轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度在「強烈大陸冷氣團」等級，且非常接近「寒流」的達標臨界，整個強冷氣團籠罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大、降雪量也較原先評估來的多，北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率。

林得恩說，要等到週六、日，「強烈大陸冷氣團」才有逐漸減弱的趨勢，雖然白天氣溫有稍稍回升，但各地早晚氣溫仍然偏冷，中部以北、宜蘭及金馬地區的最低溫預估也還在10至14度之間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

海委會又惹議1／女裝總經理成編纂委員 海洋白皮書疑成「洗經歷」神器

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」

不只是「假男友」3／晨灰75萬訂閱頻道曾一夕歸零 將保時捷讓女神鄭若青開爆戀情