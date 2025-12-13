全台急凍3天！體感低至6度 入冬最強冷氣團今晚報到

冷氣團南下，全台急凍3天，清晨體感溫度恐下探6度。（示意圖／方萬民攝）

入冬以來首波冷氣團將於12月13日晚間起南下，根據中央氣象署發布的最新預報報導指出，冷氣團預計帶來3天急凍天氣。氣象署指出，氣溫將自今晚開始明顯下滑，並於14日晚間至16日清晨達到最低點。中部以北、宜蘭地區的平地低溫將可能下探至9度，甚至在體感上最低可達6度。

週末天氣乾冷，中南部白天仍有20度以上高溫，日夜溫差大。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，這波冷氣團南下後，將使全台氣溫下降，天氣轉為乾冷型態。預估在週六清晨至週一清晨期間，各地清晨氣溫偏低，尤其中部以北及東北部地區更為明顯。雖然降雨趨勢減少，但基隆北海岸、東半部地區仍有迎風面短暫降雨的機會。

廣告 廣告

實際溫度方面，各地今晚起氣溫會逐步下降，週六白天北台灣高溫約15至18度，中部及花東約19至21度，南部則仍有23至25度。但由於乾冷空氣影響，體感溫度會比實際溫度更低。

氣象署指出，這波冷氣團最寒冷的時段將落在14日晚間至16日清晨。中部以北及宜蘭地區低溫可能落在11至14度，局部甚至下探10度以下，尤其北部山區及北海岸平地區域，最低氣溫恐達9度。南部及東部地區則約15至17度，氣象署不排除在14日晚間發布首波低溫特報。

冷氣團南下，全台急凍3天，清晨體感溫度恐下探6度。（圖／氣象署提供）

展望未來天氣，預計週一白天起氣溫逐步回升，劉沛滕指出，中部以北白天高溫將回升至20至22度，南部則有望回升至25度左右。週二起各地天氣穩定，僅東半部地區仍有局部短暫降雨的可能。至於下週三、週四將有另一波東北季風影響，雖不如此次冷氣團強勁，但預期北台灣高溫會再下滑1至2度。

週四與週五水氣略增，基隆北海岸及東半部降雨機率提高。週五起東北季風轉弱，週六天氣逐漸穩定，降雨趨緩。氣象署提醒民眾，冷氣團來襲期間，清晨與夜間溫差大，應適時增添衣物，注意保暖，也提醒高齡者與心血管疾病患者留意身體狀況。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手

17歲少年長青春痘自行買藥治療 皮膚好了「乳房Cup也升級」