全台急凍5度！專家曝最冷時刻：這天恐達寒流標準

強烈大陸冷氣團持續影響台灣，氣象專家分析指出，今晚將有新一波冷空氣填充南下，預計影響將延續至本周末。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，由於冷空氣接續南下，中間沒有明顯間隔，因此都算同一波強烈大陸冷氣團系統。

根據最新預報資料顯示，本波最低溫將出現於9日深夜至10日清晨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，台北氣象站低溫預估為9.5至10.4度，已接近寒流定義的10度門檻。西半部空曠區域預估低溫更將降至6至8度，輻射冷卻明顯地區甚至可能跌破5度。

廣告 廣告

各地溫度預測方面，北部、宜蘭地區白天高溫都在20度或以下，中部、花東高溫落在18至23度，南部高溫則介於20至25度之間。夜晚清晨時段，中北部、宜蘭都市地區低溫10至14度，空曠地區有機會降到7至9度。南部及花東都市地區低溫13至16度，空曠地區10至12度。

值得注意的是，中南部地區日夜溫差極大，單日氣溫變化可達10至15度以上。專家提醒，除了低溫本身需要防範外，顯著的日夜溫差對人體健康影響更需特別留意。

天氣型態方面，陸續南下的冷空氣偏乾，雖然有短波槽掠過時，台灣迎風面地區有些降雨機會，但降雨量不多，範圍集中在大台北、北海岸、宜蘭、花東的局部區域。其它地方則只有雲量多寡的變化，整體天氣相對穩定。

針對高山降雪可能性，氣象專家指出，今日深夜至明天宜蘭太平山一帶有降雪機率。但由於缺乏明顯水氣配合，高山地區不容易出現大範圍冰霰或降雪，即使有也非常零星局部。不過溫度夠低，仍有機會出現結冰現象，山區活動需特別注意安全。

展望未來天氣變化，11日至12日將受另一波大陸冷氣團影響，其中11日東北角至宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。13日至14日各地天氣轉為晴朗，15日午後竹苗山區轉多雲，16日北北基宜有零星短暫雨機會。

中醫師建議使用暖暖包時，可貼於大椎穴、關元穴及命門穴三處關鍵穴位，能迅速提升全身暖度。但務必隔著衣物使用，避免直接接觸皮膚造成低溫燙傷，每次貼敷時間不宜超過10分鐘。

更多品觀點報導

寒流夜凍未條！醫曝「三明治蓋被法」秒變暖

超凍寒流殺到！醫曝暖暖包「黃金部位」一貼全身熱

