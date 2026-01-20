全台急凍OHCA頻傳！疑似心臟病發作倒地，急診醫揭：3個救命關鍵影響急救成功率





受到強烈大陸冷氣團南下影響，全台氣溫明顯下降，各縣市均傳出非創傷性OHCA送醫事件。

台灣每年約有五千至一萬人猝死，其中心因性猝死約占六至八成，又以「心肌梗塞」最為常見。想降低心因性猝死風險，養成規律生活固然重要；但若身邊有人突然倒下，掌握三個救命關鍵，往往能大幅提高存活率。

目擊有人不適倒地，第一步先做這件事

當目擊有人瞬間不適倒地時，第一步應立即撥打119，並在AED送來前持續CPR，以掌握第一時間的緊急救援，試圖維持生命徵象。

能不能救得回來？急診醫點出三大關鍵

馬偕紀念醫院總院院長、台灣急救加護醫學會理事張文瀚說明，當發生OHCA（院外心跳停止）能否救回，關鍵在於三點：

是否被目擊

是否有人立即施做CPR

是否在12分鐘內送達醫院

常見的心律異常為心室頻脈或心室顫動，及時電擊通常可挽回生命，因此越早CPR、越快電擊至關重要。

不過，年齡可能會影響急救成效。張文瀚說明，83歲以前的老年人使用AED電擊的存活率與成年人相近；一旦超過83歲，出現心室顫動與心室頻脈比例下降，而出現心跳停止或無脈搏電氣生理的情況變多，影響急救的成功率。

等救護車時，胸悶胸痛該怎麼做？

若患者出現胸悶胸痛，在等待救護車的過程中，真正能短暫舒緩症狀的是舌下含片（硝酸甘油），它能暫時擴張血管、降低不適。如果五分鐘後仍持續疼痛，可再補一顆，但最多三顆。

需要注意的是，血壓偏低的人可能會因為擴張血管而感到頭暈，因此必須格外小心。即使症狀稍微緩解，也仍需前往急診接受檢查，因為舌下含片只能改善症狀，無法真正治療心肌梗塞。

什麼樣的緊急情況「幾乎救不回」？

張文瀚也坦言，有些情況多半是無效醫療：

體溫低於 29°C

長時間倒臥未被發現

血液酸鹼值（pH）低於 6.9

心跳停止超過 3 小時以上（一般急救時間大多為20分鐘）

送到醫院前已經完全沒有生命徵象

在這些狀況下，要恢復生命跡象極為困難。

心肌梗塞送到急診後，關鍵90分鐘不能拖

患者一送抵急診，醫療團隊就會立即啟動高度整合的急救流程。以急性心肌梗塞為例，國際指引強調，從抵達急診到打通阻塞血管，必須控制在90分鐘內，才能有效降低死亡率與後續心臟衰竭風險。因此，只要高度懷疑是心梗，心導管團隊會同步待命，讓病人以最快速度送進導管室治療。

院外急救趨完善！到院前就啟動治療

近年台灣的院外急救體系也大幅進步。救護人員可在現場先替患者做心電圖，並即時傳回醫院判讀；一旦確認為 ST 段上升型心肌梗塞（STEMI），急診團隊就能在病人抵達前完成準備，患者甚至不需掛號，就能直接進導管室。這種「到院前就啟動治療」的模式，讓心梗救回成功率從早年的一成多提升至如今超過三成五，顯示急救流程的成熟與效率。

老年人症狀不典型，早期發現、持續監測是關鍵

在急診最棘手的，就是老年人的症狀往往不典型，因此容易錯過「黃金時間」。老人的生理反應比成人快、變化也更劇烈，所以醫界一直強調兩件事：早期發現、持續監測。

張文瀚說，傳統設備有限、檢查頻率無法拉高，是過去提高存活率的瓶頸。但現在工具多了：穿戴式心電圖、遠距監測平台、即時心電圖傳輸、甚至手持式超音波，都能在「不需要到醫院」的情況下早期偵測危險變化。像心律變異若在短時間內大幅波動，就是心律不穩的早期訊號。

目前這些系統多用在住院的高風險患者，但概念很清楚：老年人只要出現任何不適，都應視為可能的心臟事件，越早評估越有機會避免猝死發生。因為一旦錯過搶救時機，就可能來不及。

如何降低猝死風險？7招養成長壽生活型態

想要降低心因性猝死風險，最重要的就是養成規律生活型態：每週至少 150 分鐘中等強度運動、保持每天 6～7 小時睡眠、控制壓力與情緒、維持健康體重、以清淡低油炸、地中海飲食為主、適度曬太陽促進維生素 D 生成，以及遠離空氣污染與噪音，讓心血管與自律神經維持最佳狀態。

