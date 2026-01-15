全台急募24萬袋救命血！O型血庫存僅剩4.7天 「這縣市」更慘跌到3.9天

春節前血液庫存拉警報，台灣血液基金會呼籲民眾把握「捐血月」踴躍捐血，確保年節期間醫療用血不中斷。游騰傑攝



農曆春節將近，血液庫存卻拉響警報。今年「捐血月」正式開跑，受長假出國潮、寒冷天氣與疾病增加影響，捐血人數明顯下滑，全台血庫面臨嚴峻考驗。台灣血液基金會今（15日）指出，目前A、B、O型血全面吃緊，其中O型血庫存僅剩不到5天，呼籲民眾把握年節前關鍵時刻踴躍捐血，確保醫療用血不中斷。

每逢年節前後，較容易發生血源短絀的狀況。農曆年節是家人團聚的時刻，今年年節假期長，出國旅遊者增加，加上天氣多變、感冒民眾增加等原因，使得捐血的人數大幅減少。因此，台灣血液基金會訂每年的農曆年節前一個月是為「捐血月」，藉此提醒民眾，捐血救人不能停止。

台灣血液基金會公關處長黎蕾指出，天氣轉冷時，病患可能會增加，醫療用血需求也隨之攀升，但民眾外出捐血的意願卻相對降低，使得血液庫存下降。目前全台A型、B型、O型血明顯不足，尤其O型僅剩4.7天庫存，低於四天以下警戒線；台中捐血中心更僅有3.9天庫存，未達安全存量標準，情況相當吃緊。

黎蕾說明，除了因寒冷氣候帶動醫療用血需求外，年節將近也必須提前備足血液，以確保長假期間醫療不中斷。平時血液中心希望維持至少7天庫存量，但今年春節假期長達9天，目標是在除夕前將庫存提升至10天以上，才能因應年節期間每日約7,000袋的用血需求，同時補齊額外3天的安全存量。

她進一步估算，以每日平均7,000袋計算，30天約需21萬袋血液，再加上額外3天庫存，年節前總目標約需24萬袋血袋，才能確保供需穩定。

黎蕾也提醒，春節期間部分捐血據點將暫停服務，但各地捐血中心仍會維持至少1至2個固定據點持續運作，相關開放資訊將透過官方平台公告，方便民眾查詢。

她強調，雖然紅血球保存期限可達35天，相對較有彈性，但血小板效期僅5天，必須每天持續捐入與供出，因此即使在年節期間，捐血作業仍不能中斷，呼籲民眾把握「捐血月」前往捐血，用實際行動守護病患生命。

