全台戒備防模仿犯 警收高中生37字小卡：感謝守護

張文隨機砍人後，各地出現大量警力站崗。（資料圖／東森新聞）





台北捷運張文隨機攻擊事件後，各地警力加強站崗與巡守，第一線員警長時間駐守在人群中，守護民眾安全，就在平安夜當天，警方也收到一份來自陌生民眾的溫暖小卡，永康分局表示，這是「最溫暖、最有感的禮物」。

永康分局在粉專發文分享，一名高中生在平安夜主動送上一張手寫卡片，卡片寫著「謝謝你們這幾天的守護，每次在車站看到你們都覺得很有安全感，真的謝謝你們保護我們」，讓員警感到相當暖心。

分局表示，近日接連發生地震，加上先前張文隨機攻擊事件，警方因此加強駐守在車站與人潮聚集處，雖然多數民眾給予肯定，但也有人質疑是在「作秀」。警方直言，「對，作秀怎麼了，只要保護市民的初衷一樣，我們就要把這場秀做大」。

廣告 廣告

分局也感性寫下，警察是一群不知道下一秒會發生什麼狀況的人，但每當突發狀況出現，總是逆著人群往內衝，文末也引用了日前台北中山一派出所所長李欣鴻說的「不是殉職才值得被尊重」，每一位警員的付出都值得被記住。

更多東森新聞報導

失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

張文原定耶誕節犯案 疑因「天氣雨」提前一周攻擊

張文疑網購化學原料 自製「燒夷彈」殺傷力強大

