全台戶所鬧「自然人憑證」卡荒 內政部今陸續補貨9萬張

〔記者李文馨／台北報導〕「人民作主志工團」正在進行廢止憲訴法修法、選罷法修法公投，近日掀起電子連署潮。據民團統計，截至昨日，全台至少25間戶所的自然人憑證晶片卡用罄，台北市除了文山區其餘戶所皆無卡可申請。內政部接受本報訪問時回應，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。

人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制(9001案)，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職人員選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本(9002案)、廢止罷免連署需附身分證影本(9003案)、偽造假冒個資連署刑責(9004案)，連署期限自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

這是台灣史上首次採電子連署的公投提案，必須申辦「實體」自然人憑證，再透過電腦讀卡機插卡使用，才能進行公投連署。人民作主志工團表示，截至8日下午，9001案連署已破6萬人，9002案、9003案連署約有4萬人，9004案連署數約有3.5萬人。

人民作主志工團透過社群串連網友回報，截至9日止，全台約有25間戶所卡片庫存用罄，包含台北市內湖、南港、信義、中山、士林、大同、中正、萬華、北投、松山；宜蘭市；桃園市蘆竹(剩20張)；新竹市東區、北區；台中市北屯、西屯、南屯、西區；嘉義市東區、西區；台南市安平、永康；高雄市鳳山、鳳山第二戶政；屏東市。

內政部受訪表示，內政部卡管中心近期每周出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞；卡管中心隨時掌握全國各戶所467套自然人憑證發證設備情況，惟自然人憑證得跨戶所申辦，呼籲民眾勿須集中於戶籍所在地戶所辦理，也請各戶所視情況向內政部申請增設臨時櫃台，以供民眾申請。

內政部也補充，自然人憑證晶片卡是透過中華電信股份有限公司提供及製作，並無數量限制。

