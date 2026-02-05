全台房仲慘況曝光！簽委託百戶賣不到23戶 「一縣市」買氣消風最劇烈

記者陳韋帆／台北報導

全台房市買氣消風，平均委賣100戶成交不到23戶，各縣市又以新竹買氣退散最劇烈。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年房市受限貸令與高房價衝擊，買氣顯著下滑，2025全台委售比僅22.9%，較前年大跌13.4個百分點，換句話說，民眾委託房仲出售的房屋，每100戶僅成功出售不到23戶，成交率大幅衰退，整體來說，又以大新竹區域，跌幅18.7個百分點最高，也就是成交率消風最嚴重。

所謂委售比，是指委託房仲銷售，並成功售出的房屋比例。住商機構統計資料，全台2025年委售比為22.9%，較2024年大幅下滑13.4個百分點。觀察各縣市，大新竹區域年減18.7個百分點，買氣萎縮最劇烈；而台中則跌幅10.4個百分點為七都最小。

2025年全台房仲委售比。（圖／住商機構提供）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，目前買方態度保守，房仲成交難度也大幅攀升，房市明顯已轉向「十年一遇」的買方市場，讓購屋人握有較大的議價籌碼，此刻買方若積極看屋並大膽出價，就有機會買到心儀的房屋，而屋主定價則需更務實，以利在盤整期落袋為安。

關於大新竹買氣消風最嚴重，他說，該區過去房價漲勢凌厲，雖然屋主多為高資產族群、惜售心態強，但在政策與限貸壓力下，買方不再盲目追價，導致科技園區宅也出現交易「消風」現象。

最後，賴志昶提醒，雖然目前是買方挑選物件的好時機，不僅選擇增加，更有機會以理想的價格成交。然而，民眾仍須審慎評估貸款條件與自身負擔能力，避免因信貸水位問題導致違約風險。隨著市場動能減弱，未來一年的房市將更考驗買賣雙方的心理素質與議價策略。

