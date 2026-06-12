全台房地合一稅衰退！ 「1縣市」逆勢翻倍原因曝光





全台受打房影響，相關稅收亦大幅萎縮，卻仍有部分縣市異軍突起。住商不動產觀察財政部資料，全台1至5月個人房地合一稅僅179.8億元，不管是單看5月或是整年表現，與去年同期相比皆呈現萎縮，其中各縣市表現也略顯遜色，僅有新竹縣市單月表現是翻倍成長。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，股熱房冷延續，坊間似有不少傳聞認為有人賣屋轉股，但從房地合一數據搭配前四月交易量並未明顯提升來看，恐怕屋主依舊冷靜，賣屋思考還是回歸自身需求。

霸王級寒流發威 中南部房市漲多回檔

據統計，5月全台個人房地合一稅收為42.4億元，較去年同期的49.5億元萎縮14.4%；1至5月個人房地合一稅共179.8億元，年跌幅亦達7.6%；細看六都表現，其中台北市5月個人房地合一稅收達6.7億元、1至5月稅收達22億元，與去年相比漲幅分別達25.7%與16%，相較其他五都，漲勢明顯；至於新北市，5月該稅稅收達8.8億元、1至5月稅收達49.4億元，坐穩全台房地合一稅「稅收王」寶座，相較去年，單月稅收分別大減41.8%、1~5月稅收則小漲3.8%。賴志昶分析，房地合一稅象徵屋主交易後的獲利多寡，歷年來少見衰退，顯見這股房市「霸王級寒流」，令全台買氣縮減嚴重，也讓買方較不願追價，更讓以往房價大漲的中南部縣市，漲多區域多有回檔；不過，雖說全台投資置產買盤散去，惟房市盤整之際，更凸顯蛋黃區保值性的優勢，令雙北都會區的房地合一稅收仍維持明顯漲勢。

台股撐起一片天 新竹靠科技買盤稅收翻倍

另細看其餘縣市，尤以新竹縣市表現最為突出，其中新竹縣5月個人房地合一稅收約1億元、新竹市約2.1億元，相較去年同期大漲136.8%、109.2%，兩縣市單月漲勢冠居全台；新竹縣1~5月稅收達4.9億元、新竹市為6.9億元，年漲幅亦達13.5%、39.7%。住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶分析，大新竹地區房市表現驚人，主要有兩大因素，一是股市帶動，近期台股在科技類股領軍下暴漲，也讓科技新貴個個荷包滿滿，出手亦更有底氣，觀察近期區域市場狀況，其中尤以總價逾4千萬元高總價物件，去化表現亮眼，顯見大新竹區域買方資產雄厚；二是閉鎖期滿，早期入手房產居民，陸續度過5年的房地合一稅閉鎖期，而歷經大新竹地區多年房價上揚，如於此時轉手，增值空間頗為可觀，因而讓區域稅收漲勢驚人。

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賴志昶認為，今年截至5月為止，全台個人房地合一稅收減少趨勢不變，反映選擇性信用管制下，房市交易陷入膠著，但雙北、大新竹等縣市在逆風中仍具成長量能，也意味著房市盤整之際，市場接手買盤著眼於保值與流動性，因此購屋標的是否具有地段、機能優勢，仍是消費者進場前應審慎評估的要點。

▼全台暨七大都會區5月個人房地合一稅統計。（表／住商不動產提供）

（封面圖／住商不動產提供提供）

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