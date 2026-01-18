全台房市低迷！德國百年大廠賓士宣布進入房地產市場 首座精品聯名造鎮

在政府持續加碼打炒房政策、全台房市交易動能趨緩、急凍氛圍的背景下，全台建商放慢節奏，德國百年汽車品牌 Mercedes-Benz選擇逆勢進場，強勢攜手杜拜傳奇級開發商 Binghatti，正式推出全球首座賓士造鎮計畫——Binghatti City 由大囍聚集團/35線上賞屋全台首發。

跌破所有房地產專家眼鏡，突破台灣傳統房地產天花板，股市大漲、房產交易量萎縮、高淨值投資人看見資金新出口，開啟跨國精品聯名資產的全新投資想像。為了讓台灣投資人親身體驗這股全球資產配置的浪潮，大囍聚集團結合旗下知名房產頻道35線上賞屋的媒體聲量與35線上房屋交易平台的跨境銷售整合優勢，攜手Binghatti及Mercedes-Benz，跨國同步舉辦了一場國際野餐日的盛大發表會。這不僅是精品聯名住宅的極致展現，更帶領台灣投資人與全球接軌，鎖定這波資金從奢侈品消費轉向跨國精品聯名資產的置產趨勢。主辦單位表示，如果你的車庫裡已經有一輛賓士大G，下一步該收藏什麼？答案是：一座由 Mercedes-Benz 打造的精品宅。

海外置產，投資人最怕付了錢拿不到房，因此大囍聚集團本次嚴選的合作焦點，在於阿聯酋擁有150年歷史的家族財團——Binghatti Holding。源自1875 年的 Binghatti 不僅是開發商，更是阿聯酋的國家級品牌，在杜拜土地局擁有零延期、零取消、零客訴的神級交付紀錄。其獨家採行設計、建築、物管一體化的開發模式，確保德國賓士的嚴苛工藝能被 100% 完美執行，對於信賴大囍聚集團與35線上房屋交易平台嚴格選品的台灣投資人而言，Binghatti 的招牌即是安全的代名詞。

Binghatti City 選址杜拜核心——美丹區（Meydan），總開發規模高達1000萬平方英尺（台坪約28萬坪），這不只是一棟大樓，而是一個完整的生態系。建築設計貫徹賓士 Sensual Purity 感性純粹的設計語彙，將車身流線轉化為建築立面，打造出的不僅是居住空間，更是移動生活的延伸。社區深度整合賓士EQ電能概念，建置全區EV充電網絡與自動化智慧停車系統，並透過物聯網技術實現車家互聯。大囍聚集團董事長Ted指出，當房子掛上Mercedes-Benz的三芒星標誌，並注入了德國工藝的科技靈魂，它就脫離了單純的房價波動，擁有了如同限量超跑般的收藏價值。

發表會以 Drive Mercedes. Live Mercedes. 為題，揭示在高通膨時代，聰明的資金應流向具備高保值性的聯名商品。杜拜作為全球熱錢避風港，低門檻取得永居黃金簽證以及完全免稅的友善政策，此案已成為國際資產配置的指標風向球。

照片說明：德國百年汽車品牌 Mercedes-Benz攜手杜拜開發商 Binghatti，推出全球首座賓士造鎮計畫，由大囍聚集團/35線上賞屋全台首發。

照片說明：大囍聚集團董事長Ted指出，當房子掛上Mercedes-Benz的三芒星標誌，擁有了如同限量超跑般的收藏價值。