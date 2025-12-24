全台房市冷卻他最熱 基隆市房價逆勢上漲逾2成

基隆房市成黑馬。（圖／TVBS）

近期全台房市，受政策重拳打擊，市場一片冷清，但基隆房價卻逆勢突圍，甚至上漲逾2成，房仲業者分析，北北基桃生活圈更加緊密，加上捷運題材、房價基期低，仍吸引許多民眾來此購屋，而拉長時間來看，全台房價節節攀升，科技大廠的進駐，帶動當地房市是一大關鍵。

基隆房價基期低，房市寒冬中，總價不減反增。（圖／TVBS）

台灣房市普遍降溫之際，基隆市卻成為最亮眼的黑馬，尤其是在市中心廟口商圈附近，房價不減反增，成為全台獨漲的區域。根據實價揭露資訊，基隆仁愛區今年與去年第三季相比，成交總價從639.7萬增至786.2萬，漲幅達22.9%；信義區也微幅增加36萬至總價平均711萬；七堵區則因捷運規劃加持，總價漲幅約10%。基隆不僅房價親民，房貸負擔率僅26%，遠低於全國平均的43.1%，加上交通便利及港市再生計畫的推動，吸引許多購屋者青睞。

廣告 廣告

基隆房市近一年平均購屋總價變化。（圖／TVBS）

台灣房屋信義君悅特許加盟店店長金福瑞表示，最近廟口商圈的新建案成交價都在52萬以上，帶動了周遭中古屋的市場，而港市再生計畫也推升了這區的房價。儘管近年基隆房價上漲，但仍是北北基桃生活圈中少數能見到每坪成交價有2字頭的區域。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，扣除六都這些蛋黃區塊，邊陲的蛋白型區域在這時就比較有量也有市。以都會區的眼光去看蛋白區或郊區，會覺得相對親民，因此願意花時間通勤來取代實際的價格差異。

基隆是全台房貸負擔率最低的縣市，僅有26%，遠低於全國平均的43.1%，符合內政部定義的「合理負擔」範圍。相比附近的新北市56.8%和台北市近70%的負擔率，價格親民許多。而其他六都在這一年的房價多數進入盤整期，除了台北市目前還有微幅波動，其餘都年減1至2成左右。值得注意的是，台南市和高雄市目前平均成交總價不到1000萬元。中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，在房貸負擔率這麼低的情況下，又有許多新建案可能會有帶裝潢或優付，集中在基隆這個區域，所以對於年輕人買房來說，很多台北地區、南港地區的人會選擇用時間換取價格的空間。尤其是很多新青安都集中在基隆這一區。

若拉長時間來看，這5年的全台房價更是節節攀升，科技巨頭的進駐是一大關鍵。像台積電在新竹寶山的二期擴建計畫正如火如荼動工中，也讓過去被視為新竹科學園區的「蛋白區」進入房價黃金區的行列。

科技巨頭進駐，推升當地房市。（圖／TVBS）

永慶房屋新竹關埔曜群加盟店長鄭瑋聖，介紹了一間37坪的三房兩廳兩衛建案，具有前陽台，屬於低樓層，面對綠帶，環境清幽，還有一處專屬約定露臺戶。鄭瑋聖指出，即使房價近期不斷攀升，但總價低於2000萬的物件仍是科技新貴的居住首選。鄭瑋聖進一步表示，寶山鄉離台積電車程約5至8分鐘，相對新竹市新竹縣來說，寶山算是屬於蛋白區。交通時間一模一樣，但這邊的房價比新竹市低了將近二分之一，因此對首購族來說，大家還是會選擇來此購買新古屋。

以這五年預售屋平均單價來看，新竹寶山鄉從24.1萬漲到55.3萬，漲幅達129.5%，居全台科技園區漲幅之冠。成屋也同步跟漲，從18.7萬來到29.4萬，漲幅近6成。放眼全台科技園區，以預售屋行情來看，北士科的北投區漲52%，平均單價上看111萬；南科的台南善化區、高雄的楠梓、橋頭區都有90至120%以上的漲幅。

新竹寶山鄉近5年單價行情變化。（圖／TVBS）

專家分析，科技大廠進駐對房市有三個層面影響：企業進駐等於高薪人口導入，形成最直接的需求壓力；研發與商辦需求擴大，帶動機能升級；企業聚落成熟，就形成「不可逆」的房市價值。永慶房屋研展中心副理陳金萍建議，對於民眾來說，如果還是以自住需求為主，應該注意這些科技大廠是否真實進駐或其開發時程是否能夠實際落地，避免淪為議題炒作上的現象而已。科技大廠進駐彷彿已成為房市保證，即使環境逆風，屋主也不願輕易降價，成為房市寒冬中的關注焦點。

更多 TVBS 報導

房市大崩盤！五成民眾看跌 年交易量跌幅恐創史上新低

房市持續寒冬！ 七都預售屋交易量下滑近75%、僅雙北撐盤

低總價不等於好入手！ 小宅坪數「未達15坪」自備款飆升

科技業撐起竹市存款暴增102％ 全台唯一存款翻倍縣市

