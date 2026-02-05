全台房市小宅化！台北最迷你 中南部小二房奪冠

記者劉馥慈、陳識雄／新北報導

房價高漲時代，買房得越來越精打細算！小宅早已成為全台購屋主流，但六都偏好卻大不同，除了台北市因為總價高，購屋坪數持續迷你化，新北、桃園則偏好25到28坪的大兩房，此外就連中南部也打破透天迷思，小兩房成為熱門選擇。

房價高漲時代，買房小宅化。

代銷業者Tonny：「接下來要介紹的是本案最大的格局，A5，28.35坪。」

走進樣品屋，整體以奶茶色調為主，透過圓弧形設計放大視覺空間感，因為在房價高漲的時代下，買房只能更加精打細算。

像是這一間位在林口的新建案，規劃不到30坪的2+1房產品，空間機能彈性高，也因此成為首購族還有小家庭詢問度最高的房型之一。

民眾：「也是坪數比較小的，因為我們就兩大兩小，會考慮到總價的問題。」

建設公司董事長王韋翰：「總價帶只要控制在2000-2500萬中間的話，對於現在林口市場來講會比較好銷售，17坪在目前為止，它的銷售速度還是算滿快的。」

小宅已成為全台趨勢，連中南部都打破愛住透天的刻板印象，以21到24坪的「小二房」奪冠，背後關鍵就在於房價與收入之間的落差。

雖然小宅早已成為全台趨勢，不過進一步觀察六都卻出現明顯差異，除了台北市考量總價貴桑桑，買房只能「迷你化」，新北、桃園則偏好25到28坪的「大二房」，但中南部卻打破愛住透天的刻板印象，以21到24坪的「小二房」奪冠，背後關鍵就在於房價與收入之間的落差。

建設公司董事長王韋翰：「中彰投或者是南部地區，他們比較屬於中小企業，或者他們屬於工具機為主的，這幾年景氣其實都會隨著中國大陸不好，他們也會跟著一起不好，所以他們的收入其實沒有明顯地往上拉，那這時候他們對於房價的承載能力，就沒有像北部或新竹以北這麼好。」

房產專家顏博志：「中南部的購屋族群也由傳統的透天產品轉為兩房產品，最主要的原因不外乎是年輕人比較喜歡擁有豐富公設的電梯大樓。」

在房價持續攀高、薪資成長有限的現實下，以總價換空間，已成為當前房市最真實的生存法則。

