全台房貸違約率11年新高！法拍潮將降臨？台北、高雄、台南最慘

記者陳韋帆／台北報導

房貸違約率創11年同期新高，法拍潮要降臨了嗎？曾敬德認為，違約率仍處低點，暫時影響不大。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年Q1房貸違約率0.08%，寫下近11年同期新高，房屋法拍潮要降臨了嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，即使違約率微增，但仍處於低點，主要是因為屋主願意降價仍可變現成交，但後續仍須觀察是否有緩步增加跡象。

據內政部不動產資訊平台資歷，全台房貸違約率最高時間落在2009年、1.39%，隨後一路下降，且自2021年Q3跌破0.1%後，大多維持在0.07%，直到今年Q1再度增至0.08%，創11季新高。

廣告 廣告

進一步觀察六都，2025年Q1房貸違約率最高的是台北市0.13%，及高雄市、台南市0.08%，其它三都則依序新北是0.07%、台中市0.06%、桃園市0.05%。

曾敬德表示，央行連續性升息已經有段時間，雖然民眾每個月房貸支出增加，但住宅違約率都維持在0.07%，顯示升息並未對房市造成衝擊，這現象與民眾就業穩定，房市仍有一定交易量有關。

不過，他也提到，央行2024年底宣布限貸令後，房市買氣急轉直下，但近年房價暴漲許多，民眾就算有用錢急需，願意讓利仍可脫手變現，不過，除了限貸令外，還有川普關稅衝擊，目前已有個案企業主將不動產變現，後續變化仍須謹慎觀察。

更多三立新聞網報導

獨家／鄰女深夜頻傳嬌喘撞擊聲！他徹夜難眠 專家：請警察到場一起聽

新聞幕後／川普擬推50年房貸！台灣可行？章定煊：跟新青安貸本質一樣

獨家／鳳凰颱風釀災！基隆爆落石災情 紅色警戒三區房價一次看

普發1萬最快今晚領！六都這2行政區繳房貸剩最多 這月繳完還有5千

