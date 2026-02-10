全台找姆明 盧秀燕揭全台最夯吊飾可以這樣拿

全台找姆明，台中市長盧秀燕揭全台最夯吊飾可以這樣拿。（圖：中市府提供）

春節將至，台中市長盧秀燕今天（10日）主持年前最後一次市政會議，現場充滿年味，市長、局處長都戴著最夯的「嚕嚕米」Moomin飾品，盧秀燕說，今年「中台灣燈會」提前於小年夜點燈。觀旅局長陳美秀更透露「全國找姆明活動」活動5天，名字中有「姆」或「名」，已有1200多人參與，有機會帶回限量版小提燈及可愛吊飾。

台中市長盧秀燕在市政會議中，展示身上的姆明掛飾，笑稱這已成為今年全台灣最受歡迎的IP，並透露，很多里長和局處首長因戴著這些可愛裝飾，在基層走動時，頻頻被民眾「索討」，可見魅力驚人，她表示，市府推出「全國找姆活動」抽吊飾活動，周四（12日）就截止，歡迎民眾姓名中，有「姆」或「名」，快快報名，有機會拿到最夯吊飾。

觀旅局長陳美秀指出，市府推出的「全國找姆活動」，短短5天，已吸引近1200名民眾在臉書熱烈迴響。只要民眾名字當中有「姆」或「明」，在指定日期前於官方粉絲團留言，並在2月15日至3月3日燈會期間，親自持證件前往服務台，就有機會抽中限量100份的嚕嚕米小提燈或吊飾。

陳美秀更預告燈會的「行銷彩蛋」，除了中台灣燈會中央公園美輪美奐，市府更與全台300多家、台中限定49家門市的85度C合作，推出限定杯身，此外，全台7000家7-ELEVEN門市也將同步在收銀機螢幕宣傳中台灣燈會，讓台中成為全台春節的焦點。

針對民眾最關心的小提燈發放，陳美秀說，燈會期間每日下午4時開放排隊、4時30分開始發放，平日預計提供3000份、假日則增加至4000份，並視人潮狀況酌量增發，保證讓賞燈民眾都能感受到療癒氛圍。（寇世菁報導）