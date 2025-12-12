全台技高首例 竹商與雲科大合作先修課程可抵大學學分

國立雲林科大與國立新竹高商十二日在新竹高商舉行課程合作備忘錄簽署儀式，由新商校長廖俊仁(圖右)與雲科大管理學院院長黃邦寧(圖左)代表兩校簽署。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

國立雲林科技大學與國立新竹高商十二日在新竹高商舉行課程合作備忘錄簽署儀式，由新竹高商校長廖俊仁與雲科大管理學院院長黃邦寧代表兩校正式簽署，此為技高與科大首次合作且為全台首例，雲科大管理學院將提供商管領域的大學先修課程，採線上非同步授課，讓新商學生在高三統測後，可自行上網修研，完成修課並通過評量後，可獲得雲科大所頒發之修課證書，有助於豐富其學習歷程，學生日後選擇就讀雲科大管理學院相關科系，還可申請抵免一至二個學分。

此次合作，雲科大管理學院將提供商管領域的大學先修（AP）課程，內容涵蓋工業工程與管理、企業管理、資訊管理、財務管理、會計、國際企業管理等，採線上非同步授課模式，雲科大提供六個課程，每個課程上滿六個小時，就可領到修業證書，更能作為未來升學或申請大學時的重要參考。若未來進入雲科大，還可折抵大學一至二個學分，除提供技高學生職涯探索課程機會，也讓技高學生順利與科大課程銜接。

新竹高商目前設有國際貿易科、資料處理科、商業經營科等商管群科，同時亦有應用英語之外語群科，學生學力水平優異。由於雲科大商管與外語科系的入學錄取分數，在科大端屬於頂端的標準，新竹高商每年仍有近半的學生，統測成績達到雲科大的錄取門檻，因而一直以來都是雲科大重點的生源學校之一。此次合作不只是制度上的接軌，也回應人才培育與升學制度需求。

對於這項合作，新竹高商校長廖俊仁表示，希望透過這樣的合作，讓技高學生提前接觸大學層級的課程，不僅有助於他們未來升學規劃，也能讓他們更早了解大學學習氛圍與專業方向，提升整體競爭力。

雲科大管理學院院長黃邦寧則指出，該校一直致力於縮短技職教育與高等教育之間的落差；這次大學先修課程的合作，是雲科大對技高生源重視的具體展現，期望學生能藉此提早建立對管理領域的認識，為未來大學修學與生涯發展奠定基礎。

兩校均期盼，此次合作成為技高與科大之間少見的制度化典範，不僅造福新竹高商學生，也為台灣技職教育與大學教育的接軌提供可借鏡模式。